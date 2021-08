Gazprom, Central African Gold, Steinhoff: Hier entstehen dynamische Chancen

Die deutschen Verbraucherpreise lagen im Juli mit 3,8% Teuerung so hoch, wie seit annähernd dreißig Jahren nicht. Die Deutsche Bundesbank geht davon aus, dass die Teuerung noch in diesem Jahr auf rund 5% klettern kann. Eine derartige Entwertung von …

