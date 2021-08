Excelra bringt eine überarbeitete Version von GOSTAR, seiner Anwendung für Struktur-Wirkungs-Beziehungen, mit einer Reihe innovativer neuer Funktionen auf den Markt, um den Zyklus der Arzneimittelentdeckung zu beschleunigen

HYDERABAD, Indien, 24. August 2021 /PRNewswire/ -- Heute stellte Excelra, ein globales Unternehmen für Datenwissenschaft und Datenanalyse, eine verbesserte Version von GOSTAR vor, seinem Flaggschiff, der Chemistry Insights Engine. Die Erweiterungen bieten fortschrittliche Such-, Analyse- und Visualisierungsfunktionen, die es Wissenschaftlern in der Arzneimittelforschung ermöglichen, den Prozess der Hit-Identifizierung und Lead-Optimierung zu beschleunigen.

„Forscher in der Arzneimittelforschung müssen sicherstellen, dass sie einen möglichst umfassenden Überblick über Struktur-Wirkungs-Daten erhalten und gleichzeitig in der Lage sind, die aussagekräftigsten Datenpunkte zu finden. Die neue GOSTAR-Version wurde auf der Grundlage umfangreicher Nutzerrückmeldungen überarbeitet, um den Forschern eine intuitive Benutzeroberfläche zu bieten, die die Zeit bis zur Markteinführung neuer Arzneimittel verkürzt. Es enthält analytische Funktionen, die den Einsatz mehrerer Tools zur Bewertung von Verbindungen überflüssig machen und gleichzeitig Einblicke direkt in die Anwendung ermöglichen. Das Ergebnis ist ein schneller und sicherer Entscheidungsprozess", sagt Norman Azoulay, Direktor für wissenschaftliche Produkte.