Vor etwa 50 Jahren, genauer gesagt am 15. August 1971, wurde mit der Aufkündigung des US-Dollar Einlöse-Versprechens in Gold durch Präsident Richard Nixon der US-Dollar als beliebig vermehrbare Fiatwährung geboren...

1971 war der Startschuss für ein historisch bisher einmaliges Währungsexperiment, nämlich der derzeitigen ungedeckten Papiergeldära!

Zeit also, nach einem halben Jahrhundert eine Performance-Bilanz der Währung zu ziehen, und sich anzuschauen, wie sich die Kaufkraft der einzelnen Anlageklassen seit dem Beginn der entfesselten Geld- und Schuldenorgie entwickelt hat. Zumal, gerade mit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2001 und mit der Finanzkrise im Jahr 2008 und der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr die Geldmengenausweitung rasant an Fahrt aufgenommen hat!

Wer hätte das gedacht? Gold ist und bleibt der Performance-Star!

Auch wenn es wahrscheinlich nur die wenigsten erwartet haben, zahlt es sich aus, Geduld bei den Edelmetallen mitzubringen. Denn trotz zwischenzeitlichen teils stärkeren Schwankungen sticht der „Hort des sicheren Hafens“ sogar die US-Zinsanlagen und den Dow Jones-Index aus!

Einfach und logisch!

Mit der Entscheidung den Goldstandard aufzuheben, begann direkt eine Dekade der stark steigenden Goldpreise, da die Bürger das zuvor hohe Vertrauen in ihre Währung, die sich nun in eine ungedeckte Währung verwandelt hatte, verloren hatten. Im Jahr 1973, als dann noch die Ölpreise stark anstiegen was verehrende gesamtwirtschaftliche Folgen nach sich zog, gewann der Preisauftrieb des Edel- und Krisenmetalls noch einmal richtig an Fahrt! Das Ergebnis: ein Kursplus beim Gold von rund 1.400 % in 10 Jahren!!!

Mit Gold- und Silberminen die Performance noch hebeln!

Die Kurse der Minenaktien haben in der Zeit des steigenden Goldpreises nahezu exponentiell an Kurssteigerungen zugelegt! Das ist akutell allerdings noch nicht der Fall. Während der Goldpreis in den vergangenen zwei Jahren deutlich zulegte, bewegten sich die Minenaktien nur sehr wenig.

In den vergangenen Wochen mussten sie sogar kräftige Kursverluste hinnehmen, weshalb sie jetzt eine Bewertung gegenüber dem Goldpreis haben, wie zuletzt im Jahr 2001. Und genau diese krasse Unterbewertung macht diese Assetklasse jetzt zum Investment-Schwerpunkt!

Noch glauben die Investoren scheinbar, dass die Verdoppelung der Notenbankbilanz nicht zu einer entsprechend deutlichen Abwertung des Dollars und des Euros führen wird, weshalb Gold und Minenaktien NOCH „unsexy“ erscheinen! Noch glauben die Marktteilnehmer an die Mär der temporären (vorübergehenden) Inflation. Und genau diese gravierende Falscheinschätzung wird letztlich in einer Kaufpanik bei den Minenaktien münden! Deshalb sollte man sich schon jetzt mit guten Titeln eindecken!

Denn gute Minenaktien, wie etwa Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R), werden dann ihre Wertschätzung durch eine Vervielfachung ihrer Marktbewertung erfahren! Diesen Ablauf konnte man bereits während der Stagflation der siebziger Jahre beobachten, als sich die Goldminenaktien verzehnfachten, während der Dow Jones-Index über etwa 16 Jahre hinweg bei ca. 1.000 Punkten „dahindümpelte“.

Währungen verlieren dramatisch an Wert! Gold und Goldminen-Aktien hingegen werden wertvoller!

Unterschätzen Sie den Wertverlust der Währungen nicht, vor allem nicht den des Euros! Während Sie heute noch mit einer Unze Gold die gleichen Sachwerte wie noch vor ein paar Jahrhunderten erwerben können, wurde das Papiergeld bereits mehrfach ausgetauscht und verliert gerade jetzt wieder, in Zeiten der expansiven Geldpolitik, durch die hohe Inflation bei gleichzeitig Nullzinsen dramatisch an Wert!

Damit ist eigentlich bewiesen, dass Gold aufgrund seiner stabilen und nahezu gleichbleibenden Kaufkraft die beste Absicherung gegen den Wertverlust der Währungen aufgrund von Geldmengenausweitung bzw. Inflation ist. Und von stabilen bzw. steigenden Goldpreisnotierungen profitieren natürlich Goldunternehmen. Wir sehen bei Trillium Gold Mines einen enormen Nachholbedarf! Nutzen Sie den Sommer-Schlussverkauf und kaufen Sie kräftig ein!

Dass das in Vancouver, Kanada beheimatete Unternehmen Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM), welches allein schon durch sein mehr als 55.000 Hektar großes Landpaket beeindruckt, was die Firma übrigens zum größten Landbesitzer im vielversprechenden ‚Red Lake‘-Bergbaukomplex im Norden Ontarios macht, überzeugt, greift das Unternehmen weiter nach den Sternen.

Denn jüngst teilte das Unternehmen mit, nun auch noch alle Grundstücke von Infinite Ore in der ‚Confederation Lake Assemblage‘ im ‚Birch-Uchi‘-Grünsteingürtels zu übernehmen. Die von der Absichtserklärung umfassenden Grundstücke erweitern das Portfolio um nochmals 19.438 Hektar!

Absolute Spitzenlage!

Bei genauer Betrachtung der neu erworbenen Projekte wird schnell klar, dass es diese Goldgegend absolut in sich hat! Denn alle Grundstücke liegen in direkter Nachbarschaft zu hochgradigen Minen wie z.B. der Weltklassemine ‚Red Lake‘ von Evolution Mining, die schon seit 75 Jahren Gold mit durchschnittlichen Gehalten von 15 Gramm pro Tonne produziert.

Ein weiteres nachhaltiges TOP-Projekt ist ‚Dixie‘ von Great Bear Resources, welches sagenhafte Bohrergebnisse von z.B. 4,69 g/t Gold über 101,5 m, inklusive 5,25 m mit 41,25 g/t Gold zutage brachte.

Bereits historische Bohrungen auf den Flächen, welche zum Kaufgegenstand gehören, können mit hochwertigen Basismetallen und signifikanten Edelmetallwerten aufwarten.

So ergaben Ressourcenberechnungen aus dem Jahr 1971 schon rund 386.200 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,56 % Kupfer und 33,6 g/t Silber. Eine aktuellere Studie, aus dem Jahr 2017, die von Pistol Bay veröffentlicht wurde, bescheinigte schon 2,1 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 5,78 % Zink, 0,72 % Kupfer, 19,5 g/t Silber und 0,6 g/t Gold!

„Diese Übernahme gibt Trillium Gold die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil der ‚Confederation‘-Ansammlung, wodurch ein zusammenhängendes Paket mit einer Länge von mehr als 100 km entsteht. Damit besitzt Trillium Gold das größte Landpaket im östlichen ‚Red Lake‘, wo sich erst jetzt aufregende Goldexplorationsergebnisse abzeichnen. Angesichts der Bedeutung des ‚Dixie‘-Projekts von Great Bear ist die Aussicht, dass wir ähnliche Goldentdeckungen beherbergen, sehr realistisch. Die Verwirklichung unserer Strategie, den Grünsteingürtel zu konsolidieren, hat uns als das dominierende Explorationsunternehmen im Gebiet ‚Red Lake‘ positioniert und steigert den Wert unseres Unternehmens erheblich.“

Russel Starr, CEO von Trillium Gold Mines

Historisch gesehen ist die ‚Confederation Lake‘-Ansammlung für die Exploration von Basismetallen bekannt, wobei eine auf Gold fokussierte Exploration komplett neu ist. Allerdings, und das macht die Sache interessant, gibt es lukrative Goldwerte, die über den gesamten Gürtel verstreut sind, was auf ein großes goldhaltiges Explorationspaket hindeutet.

Der Kaufpreis-HAMMER!

Mit Unterzeichnung der Transaktion begibt Trillium Gold (WKN: A2P64R) 4 Millionen Stammaktien und bezahlt 175.000,- USD in bar an Infinite Ore. Darüber hinaus übernimmt Trillium alle Zahlungsverpflichtungen (Claim-Gebühren, etc), die das Projekt betreffen.

Trilliums ‚Gold Centre‘: Starke Korrelation zu Evolution Minings ‚Red Lake‘-Projekt!

Gute Nachbarn soll man sich bekanntlich warmhalten und Grenzgänger wandeln nicht selten auf goldträchtigen Spuren. Dass diese beiden Weisheiten tatsächlich nicht nur Minen-Märchen entstammen, sondern in den gesteinsharten Realität Bestand haben, hat Trillium Gold mit den letzten Ergebnissen aus zwei Bohrlöchern auf seinem ‚Gold Centre‘-Projekt im ‚Red Lake‘, Ontario, eindrucksvoll bestätigt.

Das ‚Gold-Centre‘-Projekt besteht aus 16 zusammenhängenden Mineral-‚Claims‘, erstreckt sich über 253 Hektar und liegt direkt neben der ‚Red Lake‘-Mine von Evolution Mining.

Zur Erinnerung: Seit die Goldproduktion im ‚Red Lake‘-Gebiet im Jahre 1949 aufgenommen wurde, warf das Gebiet insgesamt 25 Millionen Unzen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 20 g/t Gold ab. Zudem werden die Mineralressourcen auf über 11 Millionen Unzen und die Erzreserven auf 2,9 Millionen Unzen geschätzt. Kurz gesagt: Ein Nachbar, den Trilliums ‚Gold Centre‘ besser nicht hätte treffen können!

GC21-04 und GC21-05 gehen dem Potenzial auf den Grund!

Beide Bohrlöcher wurden nicht nur parallel zueinander gebohrt, sondern förderten tatsächlich auch quasi im Duett Hinweise auf dieselbe Alteration und Strukturen zutage, wie sie in der benachbarten ‚Red Lake‘ Mine vorherrschen. Auch lieferten GC21-04 und GC21-05 einen klaren Blick auf die Quelle der induzierten Polarisationsanomalie und den ‚Huston Balmer‘-Kontakt. Erstere Erkenntnis weist klar auf eine Sulfidmineralisierungsquelle hin, zweitere zeigt in Sachen Gesteinsarten, Strukturen, Aderungen und Alterationen ebenfalls eine starke Korrelation zur benachbarten ‚Red Lake‘-Mine.

Kurzum: Alle Weichen stehen auf hochgradige Funde! Es ist nun nämlich noch klarer, dass sich der Trend der ‚Red Lake‘-Mine, der in Richtung Südwesten einfällt und nach Südosten abfällt, sich höchstwahrscheinlich auf Trilliums ‚Gold Centre‘-Grundstück erstreckt, sowohl entlang des Streichs wie auch in die Tiefe!

Umso ambitionierter treibt Trillium (WKN: A2P64R) sein ‚Gold Centre‘-2021er-Bohrprogramm weiter und tiefer voran – über 8.000 Bohrmeter und in 8 Bohrlöchern, vornehmlich am nördlichen Ende. Dass diese Rechnung am Ende aufgehen wird, davon ist auszugehen!

Weitere Erfolge fest eingeplant!

Für William Paterson, Vice Präsident of Exploration von Trillium Gold, zeigen die jüngsten Ergebnisse klar, dass sich gute Nachbarschaft auszahlt:

„Beide Bohrungen sind Teil eines bedeutenden Meilensteins, den wir nun erreicht haben, auch weil die Ähnlichkeiten in den Anomalien und Strukturen jenen der ‚Red Lake‘-Mine nebenan so ähnlich sind. Mit dem nun möglichen Zugang zur westlichen Seite von ‚Gold Centre‘ bin ich zuversichtlich, dass die nun folgenden Bohrungen weitere Erfolge liefern werden.“

Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R): Wahre Werte!

Trillium besitzt 100 % am hochgradigen ‚Newman Todd‘-Projekt und 80 % am nicht minder hochgradigen ‚Gold Centre‘-Projekt.

Zudem hat das Unternehmen noch vier weitere Liegenschaften im ‚Red Lake‘-Distrikt. Diese Werte werden gerade einmal mit aktuell rund 31,9 Mio. CAD bewertet. Eine lächerliche Bewertung!!!

Mit fast 8 Mio. CAD gut finanziert! Genehmigungen und Bohrprogramme sorgen für stetigen Nachrichtenfluss!

Great Bear als Blaupause für Trillium Gold Mines! In den vergangenen annähernd drei Jahren ist die Aktie vom Projektnachbar Great Bear um fast 6.800 % gestiegen. In diesem Bann sind auch andere Unternehmen im ‚Red Lake‘-Distrikt, wie z.B. BTU Metals, Red Lake Gold oder Golden Goliath mehrere hundert Prozent gestiegen. Die noch junge Trillium Gold Mines fliegt noch unter dem Radar der Investoren! Das sollten allerdings weitere Bohrergebnisse und Akquisitionen schnell ändern können!

Trillium Gold besitzt deutlich mehr als die doppelte Landfläche wie Great Bear Resources!

Übernahmefantasie! Gut möglich, dass andere Unternehmen im Gebiet schon ein Auge auf Trillium geworfen haben, und eine Übernahme ins Kalkül ziehen. Sollte sich jedoch zuvor einer der großen Minenbetreiber auf Great Bear Resources einschießen, würde vermutlich die gesamte ‚Red Lake‘-Region regelrecht explodieren!

Mit dem neuesten Übernahmeangebot werden auch andere Konzerne in dieser Region tätig werden müssen, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen! Jetzt kann alles auf einmal ganz schnell gehen!

Fazit: Minenaktien sind im Vergleich zum Goldpreis massiv unterbewertet! Smarte Investoren müssen jetzt einsteigen!

Entspannung bei der Geldmengenausweitung ist nicht in Sicht, da die Notenbanken noch längere Zeit dazu verdammt sein werden, weiterhin Geld aus dem Nichts zu erzeugen, um die Zinsen noch längerfristig unten halten zu können. Und auch das spielt natürlich TOP-Unternehmen wie Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R), einem potenziellen Kursvervielfacher, extrem gut in die Karten!

Während einer Stagflation, die nicht auszuschließen ist, wird gerade der „Ottonormal-Verbraucher“ leiden, der keine inflationsgeschützten Vermögen wie Edelmetalle oder Aktien wie Trillium Gold Mines besitzt und bei relativ gleichbleibenden Löhnen mit nahezu ausufernden Preisen konfrontiert wird. Diese eigentlich unverantwortliche Fiskal- und expansive Geldpolitik wird normalen Sparern das „Genick“ brechen“ und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklaffen lassen.

Trillium Gold hingegen wird mit dem Grundstückserwerb spätestens im kommenden Quartal dieses Jahrs dem Unternehmen nochmals hochqualitative Vermögenswerte hinzufügen, und das in einem der besten Goldfördergebiete Kanadas. Und bei weiter ausufernder Inflation und damit einhergehend steigendem Goldpreis wird das Asset sogar immer noch wertvoller!

Weitere Bohr-Treffer werden ebenso den Unternehmenswert massiv ansteigen lassen, weshalb eine Börsenbewertung von derzeit 27,8 Mio. CAD für ein Unternehmen mit einem Projektportfolio von knapp 65.000 Hektar in bester Lage geradezu lächerlich ist!

Diese dramatische Unterbewertung wird vermutlich auch den institutionellen Investoren nicht mehr lange verborgen bleiben! Was das für den Kurs eines so Marktengen Titel, mit nur 22 % der nicht einmal 41 Mio. ausstehenden Aktien im ‚free float‘ bedeutet, dürfte klar sein! Auch bei einer Übernahme werden die Insider ihre Aktien nicht zu billig abgeben!

Deshalb ist für uns das Allzeithoch bei annähernd 2,80 CAD (etwa 1,90 EUR) nur eine Frage von Monaten! Vom aktuellen Kurs (0,68 CAD) eröffnen sich alleine bis zum bisherigen Hoch eine Vervielfacher-Chance! Mehrere 100% sind drin!

