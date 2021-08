STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu SPD:

"Scholz profitierte von der Schwäche der anderen. Aber das allein ist es nicht: Seine Partei zeigt sich erstaunlich geschlossen, und anders als die Mitbewerber Baerbock und Laschet hat Scholz nicht unter Eifersüchteleien aus dem eigenen Lager zu leiden. Scholz' eigener Beitrag zum Aufschwung liegt wohl eher im Vermeiden von Fehlern und dem Ausweichen vor potenziellen Konflikten. So erfüllt er am ehesten den Eindruck, der merkeligste unter den möglichen Merkel-Nachfolgern zu sein. In der SPD-Parteizentrale mag man darüber zufrieden sein. Aber der Wahlkampf tritt in eine neue Phase ein. Die Union muss, so weit das mit dem rheinisch-harmonieseligen Laschet möglich ist, den inhaltlichen Konflikt suchen. Und zwar in erster Linie mit der SPD. Weil Laschet nun mal nicht sympathischer wirkt als Scholz, muss die Debatte über Sachfragen zugespitzt werden. Den Wählern wird das recht sein. Endlich könnte es um Themen gehen, nicht um Bilder."/al/DP/jha