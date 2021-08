REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Abschied von Inzidenz 50:

"Inzidenzwerte als Indikator für das Risiko einer Corona-Infektion sind Krücken. Sie schaffen eine Basis für Politiker, die entscheiden müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schlägt nun zurecht vor, die Krücke Inzidenz 50 in den Abstellraum zu stellen. Durch die massenhaften Impfungen hat die Inzidenz als alleiniger Maßstab an Bedeutung verloren. Die Relation zwischen der Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner und der Belastung des Gesundheitssystems hat sich gelockert, da Alte und Kranke geimpft sind. Derzeit stecken sich vor allem Jüngere an, die selten schwer krank werden."/al/DP/he