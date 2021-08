Leclanché ernennt Guillaume Clement zum Vice President, e-Marine und eröffnet ein Büro in Oslo, um die Anforderungen des schnell wachsenden Marktes zu erfüllen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und OSLO, Norwegen, 24. August 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, hat Guillaume Clement, einen sehr erfahrenen Technologieunternehmer mit Erfahrung im maritimen Sektor, zum Vice President der Business Group e-Marine ernannt.

Das Unternehmen kündigte zudem die Eröffnung seines ersten Büros in den nordischen Ländern an, um der entscheidenden Bedeutung dieser Region für die maritime Industrie Rechnung zu tragen. e-Marine ist der am schnellsten wachsende Sektor des e-Transport-Geschäfts von Leclanché. In den letzten Jahren hat sich Leclanché zu einem wichtigen Lieferanten von fortschrittlichen elektrischen und hybridelektrischen Antriebssystemen für Fähren und eine Reihe anderer maritimer Anwendungen wie Containerschiffe sowie Öl- und Gasplattformen entwickelt.

"Wir freuen uns, Guillaume in unserem e-Transport-Team und als Leiter des e-Marine-Marktsegments willkommen zu heißen, das ein dramatisches Wachstum und zunehmende langfristige Chancen für Leclanché aufweist", erklärt Anil Srivastava, CEO von Leclanché. "Guillaume verfügt über große Erfahrung in Strategie und internationaler Geschäftsentwicklungund war zuletzt in Oslo tätig - dies sind wichtige Voraussetzungen für den Geschäfsbereich, den er nun leitet.

"Die nordischen Länder gehören zu den wichtigsten globalen Märkten in der Schifffahrtsindustrie mit einer bedeutenden Konzentration von Schiffsbauunternehmen und Schiffseignern, Konstrukteuren und Einflussnehmern. Während sich die Region von der aktuellen globalen Pandemie erholt, werden Guillaume und unser Team als lokale Ressource für bestehende Kunden sowie für die Konstruktions- und Schiffbaugemeinschaft dienen und die gesamte Bandbreite unserer Batteriespeichertechnologie und -lösungen für elektrische, umweltfreundliche und nachhaltige Schiffe der nächsten Generation nutzen."