OpenLegacy soll API-Fabrik für die Standard Chartered Bank Korea bereitstellen

„Da die Bank sich auf eine digitale Reise begibt, um ihre Plattformen zu modernisieren, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir neue Technologien nutzen, um zu gewährleisten, dass wir in diesem wettbewerbsintensiven Bereich weiterhin relevant bleiben“, so Jason Ki, Senior Vice President des Bereichs Technology & Innovations bei der SCB Korea. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit OpenLegacy, um die nächste Stufe der digitalen Integration für unsere Bankdienstleistungen in Südkorea zu erreichen.“

APIs haben im Zuge der explosionsartigen Entwicklung des Internets den reibungslosen Austausch von Informationen vereinfacht und den groß angelegten Wechsel von monolithischen Kernanwendungen zu einer auf Microservices basierenden Architektur ermöglicht. Im Zeitalter des Internetbankings müssen Banken schnelle, effiziente und kostengünstige Methoden für die erfolgreiche Integration von APIs finden, um die Art von digitalen Dienstleistungen anbieten zu können, an die sich die Kunden gewöhnt haben. Mit den Lösungen von OpenLegacy kann die Bank mehr verbrauchergerechte Dienste in kürzerer Zeit auf den Markt bringen. Das Kundenerlebnis beim Internetbanking oder in der Filiale kann auf diese Weise verbessert werden, was letztlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei der Bank führt.

Die automatisierten Tools von OpenLegacy zur API-Generierung sorgen für eine schnellere Umsetzung von Open Banking und der digitalen Transformation. Die kompatible Integrationstechnologie von OpenLegacy ermöglicht es der SCB Korea, ihre geschäftskritischen Kernbankfunktionen auf das Internetbanking auszuweiten, um den sich wandelnden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.

Joseph Wong, General Manager für den asiatisch-pazifischen Raum und Japan bei OpenLegacy, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Standard Chartered, um den Kunden einen besseren Service zu bieten. Die Leistungsfähigkeit und das Tempo unserer API-Lösung hat sich in einem schwierigen Umfeld während der Pandemie bewährt. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft in ganz Asien auszubauen.“