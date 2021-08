Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Boskalis H1 EBITDA Better Than Expected Despite Revenue Miss (PLX AI) – Boskalis half year revenue EUR 1,320 million vs. estimate EUR 1,420 million.H1 EBITDA EUR 226 million vs. estimate EUR 199 millionEBITDA outlook second half year: in line with first half yearOrder book: EUR 5.53 billion