Hinter dem Edelmetall liegen ereignisreiche Handelswochen. Einem markanten Rücksetzer folgte der Versuch einer Erholung bzw. Stabilisierung. Mittlerweile hat sich Gold wieder über die Marke von 1.750 US-Dollar zurückgekämpft und nimmt somit den Bereich von 1.800 US-Dollar ins Visier.

Zudem stehen dem Edelmetall weitere wichtige Handelstage ins Haus. In der zweiten Wochenhälfte wird das Jackson Hole Symposium (dieses Mal virtuell) große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, erwarten sich doch nicht wenige Marktakteure wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die weitere Politik der US-Notenbank. Die Spannung steigt im Vorfeld des Termins.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Gold konnte die erste Phase der Korrektur im Bereich von 1.750 US-Dollar stoppen. Zur befürchteten Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.675 US-Dollar kam es erst einmal nicht. Stattdessen lancierte Gold einen Erholungsversuch, der allerdings an entscheidender Stelle ins Stocken geriet. Gold hätte den Vorstoß deutlich über die 1.850 US-Dollar samt 200-Tage-Linie ziehen müssen, um die Erholung weiter und entscheidend voranzubringen. Das Scheitern wirft nun natürlich Fragen auf… Die aktuelle Gemengelage setzt dem Edelmetall kräftig zu. Auf der einen Seite ist es die gegenwärtig überaus robuste Verfassung des US-Dollars. Ein Ende der Dominanz des Greenbacks am Devisenmarkt ist noch nicht abzusehen. Insofern dürfte dieser Belastungsfaktor dem Edelmetall erst einmal erhalten bleiben. […]“



Anfang August rappelte es dann kräftig beim Goldpreis. Es kam zu einem veritablen Rücksetzer des Edelmetalls. Nur mit Mühe konnte Gold das wichtige Unterstützungsniveau um 1.675 US-Dollar verteidigen. Maßgeblichen Anteil an diesem kleinen Ausverkauf bei Gold hatte der am 06.08. veröffentlichte und sehr robust ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Juli.

Mittlerweile konnte sich das Edelmetall wieder stabilisieren und mit der Rückkehr über die 1.750 US-Dollar einen ersten wichtigen Akzent auf der Oberseite setzen. Die Gemengelage bleibt freilich unverändert ambivalent. Der robuste US-Dollar und die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF lasten nach wie vor auf dem Goldpreis. So zeichnet die Entwicklung der Bestände des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, weiterhin ein tendenziell negatives Bild. Seit geraumer Zeit sinken die Bestände des SPDR Gold Shares kontinuierlich. Ein Boden dieser Entwicklung scheint noch nicht in Sicht zu sein. Mit knapp 1.011 Tonnen per 20.08. verzeichnen die Bestände aktuell ein neues 52-Wochen-Tief. Investoren ziehen offenkundig unverändert Kapital ab.

Kurzum. Gold befindet sich in einer überaus spannenden Konstellation. Vom letzten Rücksetzer hat sich das Edelmetall gut erholt. Nun gilt es aber, auf der Oberseite nachzusetzen. Die Aufgabenstellung ist hier klar definiert – die Rückkehr über die 1.800 US-Dollar bzw. 1.830 US-Dollar muss gelingen. Sollte es dann auch noch über die 1.850 US-Dollar gehen, werden die Karten neu gemischt. Die Unterseite ist nach wie vor nicht zu vernachlässigen. Der Bereich um 1.700 / 1.675 US-Dollar hat weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung. Im besten Fall spielen sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 1.750 US-Dollar ab.