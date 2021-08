In den vergangenen Monaten beeindruckte Kupfer mit einer imposanten Preisrally.

In den vergangenen Monaten beeindruckte Kupfer mit einer imposanten Preisrally. Der Preis des Industriemetalls verdoppelte sich ausgehend vom markanten Tief im März 2020. Doch seit Mitte Mai 2021 hat die Bewegung an Schwung verloren.

Konsolidierungsbestrebungen dominieren aktuell das Handelsgeschehen. Bislang fehlte es jedoch an belastbaren Anzeichen dafür, dass der Markt vor einer oberen Trendwende stehen würde; doch das könnte sich bald ändern. Kupfer durchläuft gegenwärtig eine spannende Phase. Über dem Handelsgeschehen schwebt die Frage - Steht die Rally vor dem Ende?

Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 2-Jahres-Chart veranschaulicht.

Die Preisrally hat vieles vorweggenommen. Nun geht es darum, das hohe Preisniveau fundamental zu rechtfertigen oder aber eben nicht. Bisherige Rücksetzer konnte das Industriemetall ganz gut wegstecken. Insofern war der kräftige Rücksetzer im Juni dieses Jahres ein erster herber Schlag ins Kontor.

Zwar unternahm Kupfer auch dieses Mal den Versuch, schnell zurück in die Spur zu finden, doch die gegenwärtig ambivalente Gemengelage erschwert dieses Vorhaben ungemein. Nach einem vielversprechenden Vorstoß über die 4,5 US-Dollar drehte der Preis zuletzt erneut nach unten ab.

Kupfer bewegt sich in einem ambivalenten Umfeld. Die robuste Entwicklung des US-Dollars belastet gegenwärtig. Zudem gab es zuletzt einige enttäuschende chinesische Konjunkturdaten zu verkraften. So wurden unter anderem in der vergangenen Woche (am 16.08.) enttäuschende Juli-Daten zur Entwicklung der chinesischen Industrieproduktion sowie zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht. Die Spekulationen über eine mögliche Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank halten den Markt ebenfalls in Atem. Möglicherweise gibt das anstehende Jackson Hole Symposium (dieses Mal virtuell) weitere Einblicke in die Planungen der Fed.

Kurzum. Die aktuelle Gemengelage spiegelt sich im Chartbild wider. Kupfer hat den steilen Aufwärtstrend, der das Handelsgeschehen in den vergangenen Monaten prägte, erst einmal verlassen. Aktuell steht die Unterstützung bei 4,0 US-Dollar im Feuer. Sollte es deutlich darunter gehen, ist Vorsicht geboten, würde sich in diesem Fall doch der Bruch des Aufwärtstrends bestätigen. Eine weitere wichtige Unterstützung ist in den Bereich von 3,7 / 3,5 US-Dollar zu verorten. Um auf der Oberseite erste Akzente zu setzen, muss Kupfer über die 4,6 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) laufen.