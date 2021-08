Dermapharm Holding SE: Bereinigtes EBITDA wächst im ersten Halbjahr 2021 um fast 50 %

- Konzernumsatz um 13 % auf 428 Mio. € gesteigert

- Bereinigtes Konzern-EBITDA erhöht sich um 49 % auf 137 Mio. €

- Verbesserung der bereinigten Konzern-EBITDA-Marge auf 32,0 %

- Weiterhin hohe Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung

- Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2021



Grünwald, 24. August 2021 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln, veröffentlicht heute ihre ungeprüften vorläufigen IFRS-Konzern-Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 erhöhte das Unternehmen seinen Umsatz um 13 % auf 428 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 378 Mio. €). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte zugleich um außerordentliche 49 % auf 137 Mio. € gesteigert werden (Vorjahreszeitraum: 92 Mio. €). Somit verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozentpunkte auf 32,0 %. Das unbereinigte EBITDA betrug 135 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 86 Mio. €), die unbereinigte EBITDA-Marge lag bei 31,5 % (Vorjahreszeitraum: 22,7 %).

Dermapharm setzte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 den Wachstumskurs planmäßig fort. "Das erste Halbjahr 2021 war für uns als Konzern sehr erfolgreich. Einen entscheidenden Anteil daran hatte sowohl die weiterhin hohe Nachfrage nach Produkten zur Stärkung des Immunsystems, vor allem nach unserem Vitamin-D Präparat Dekristol(R), als auch der Umsatz- und Ergebnisbeitrag des Allergiespezialisten Allergopharma. Die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie unterstützte das organische Wachstum ebenso, wie die Impfstoffproduktion in Kooperation mit BioNTech. Mit der Beteiligung im Juli 2021 an CORAT Therapeutics, das Antikörper-Präparate für hospitalisierte COVID-19 Patienten mit einem mittleren bis schweren Krankheitsverlauf entwickelt, investieren wir in modernste Therapieformen zur Eindämmung der Pandemie und sichern uns den Zugang zu Schlüsseltechnologien der Arzneimittelforschung", so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.