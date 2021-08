In den letzten Wochen war bei Weizen ein veritables Erholungsszenario zu beobachten.

In den letzten Wochen war bei Weizen ein veritables Erholungsszenario zu beobachten. Noch Anfang Juli dieses Jahres befand sich Weizen in einer heiklen Phase. Selbst ein Rücksetzer unter die 6,0 US-Dollar konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Doch das Blatt wendete sich. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle befand sich der Weizenpreis auf Erholungskurs.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit entbrannte zunächst ein zähes Ringen um die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone (also dem Bereich 6,3 / 6,0 US-Dollar). Mitte Juli spitzte sich die Lage zu. Kurzzeitig sah es so aus, als ob die Supportzone nicht halten würde, doch im entscheidenden Moment drehte der Wind und der Weizenpreis konnte erneut zulegen. Neben den charttechnischen Aspekten (überverkaufte Bewegung erreicht massive Unterstützung) dürften auch fundamentale Aspekte bei der Erholung eine Rolle gespielt haben. […] Kurzum. Weizen hat den Angriff auf die eminent wichtige Unterstützungszone 6,3 / 6,0 US-Dollar parieren können. Das Erholungsszenario manifestierte sich zuletzt zwar, doch Weizen muss weiter nachsetzen. Vor diesem Hintergrund muss es darum gehen, den Bereich von 7,0 US-Dollar nachhaltig zu überwinden und sich darüber zu etablieren. Auf der Unterseite bleibt die Aufgabenstellung hingegen unverändert – Rücksetzer unter 6,0 US-Dollar sind unter allen Umständen zu vermeiden.“

Bevor wir uns der aktuellen charttechnischen Konstellation zuwenden, noch ein Blick auf den aktuellen WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates), der vom US-Agrarministerium (USDA) am 12.08. veröffentlicht wurde. Dieser hielt in Bezug auf Weizen einige preisstimulierende Aspekte bereit und schlug damit in die gleiche Kerbe wie der Vorgängerreport im Juli. Im aktuellen August-Bulletin wurden die Prognosen in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2021 / 2022 deutlich nach unten angepasst. Ging man im Juli-Report für das Erntejahr 2021 / 2022 noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 291,68 Mio. Tonnen aus, sind es im aktuellen August-Report nunmehr 279,06 Mio. Tonnen. Vor allem eine deutlich nach unten angepasste Produktionsprognose zeichnet hierfür verantwortlich.

Kurzum. Die Erholung des Weizenpreises erreichte kürzlich ein wichtiges Niveau, hatte er doch das markante Mai-Hoch bei 7,7+ US-Dollar vor Augen. Ein deutlicher Ausbruch über das Mai-Hoch hätte der Erholungsbewegung womöglich noch einmal frische Impulse geben können, doch dazu kam es zunächst nicht. Weizen verpasste die Weichenstellung und drehte erst einmal wieder nach unten ab. Um das Erholungsszenario nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nicht unter die 7,0 US-Dollar gehen. Werden hingegen die 6,7 US-Dollar durchbrochen, ist Vorsicht geboten. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 6,3 / 6,0 US-Dollar.