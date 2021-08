PostTag und Locus wollen den europäischen Logistikmarkt mit einer wichtigen neuen Partnerschaft umkrempeln

London (ots/PRNewswire) - - Die automatisierte Supply-Chain-Plattform von Locus

Die Kombination der marktführenden automatisiertenSupply-Chain-Management-Plattform von Locus und der innovativen Technologie zurAdresssuche von PostTag wird den europäischen Markt aufmischen, auf dem vieleMarken mit veralteten Systemen zu kämpfen haben, die nicht mehr für diedynamischen Kundenanforderungen an superschnelle "Last Mile" Lieferungenoptimiert sind.Locus ist eine globale Technologieplattform, die maschinelles Lernen undfirmeneigene Algorithmen nutzt, um komplexe Entscheidungen in der Lieferkette zuautomatisieren. Locus wurde 2015 gegründet und hat kürzlich eineSerie-C-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar unter der Leitung vonGIC, dem Staatsfonds von Singapur, erhalten.PostTag und Locus haben das gemeinsame Ziel, die Märkte zu verändern und dieetablierten Anbieter herauszufordern. Gemeinsam werden Locus und PostTag eineeffizientere Zustellplattform auf dem europäischen Markt einführen.Die Partnerschaft zwischen Locus und PostTag bietet den Kunden einemaßgeschneiderte End-to-End-Lösung zur Optimierung der Logistik, um denLieferkettenprozess von dem Moment an zu automatisieren, in dem der Kunde eineBestellung auf einer Website aufgibt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Lieferungausgeführt wird.Keith Lewin, Vorsitzender und Gründer von PostTag: "Unsere Kunden haben unsgesagt, dass sie genug haben von den aktuellen Softwarelösungen. Als modernes,dynamisches Unternehmen, das nicht durch veraltete Technologien behindert wird,erwarten wir, dass unsere Partnerschaft einen großen Einfluss auf deneuropäischen Markt haben wird. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft auf denMarkt zu bringen. Durch die Zusammenarbeit mit Locus können wir unseren Kundeneinen noch größeren Mehrwert bieten, da sie sich bemühen, die wachsendenErwartungen der Kunden an pünktliche und genaue Lieferungen zu erfüllen."Die Partnerschaft sorgt nicht nur für eine effizientere Lieferkette, sondernauch dafür, dass die Fahrer auf Anhieb zum Ziel kommen, ohne wertvolle Zeit undKraftstoff zu verschwenden. Die Zustellung auf der letzten Meile ist eine derkritischen Phasen in der Lieferkette, die 50 Prozent der Lieferkosten ausmacht