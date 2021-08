Clovis Oncology gibt die Verfügbarkeit und Erstattung von Rubraca (Rucaparib) Tabletten für Frauen mit rezidiviertem Eierstockkrebs in der Schweiz bekannt

"Die PARP-Hemmung ist die wichtigste Verbesserung der letzten Jahre in der Behandlung von Eierstockkrebs", sagte Prof. Dr. med. Viola Heinzelmann-Schwarz, Leiterin der Klinik für Gynäkologie und gynäkologische Onkologie am Universitätsspital Basel.

Clovis Oncology, Inc. (NASDAQ: CLVS) gab heute bekannt, dass Rubraca (Rucaparib) nun auch in der Schweiz erhältlich ist und die Kosten erstattet werden. Die für die Zulassung und Überwachung von Heilmitteln zuständige Schweizer Behörde (Swissmedic) gab eine positive Empfehlung für Rubraca als Erhaltungstherapie bei rezidivierendem platinsensitivem Eierstockkrebs. 2 Rubraca ist indiziert für geeignete Patientinnen unabhängig vom BRCA-Status, d.h. es kann für Frauen verordnet werden, die eine BRCA-Mutation aufweisen oder BRCA-Wildtyp sind. 2

Jährlich erkranken in der Schweiz rund 600 Frauen an Eierstockkrebs, das sind 1 bis 2 Neudiagnosen pro Tag.3 Es ist die dritthäufigste gynäkologische Krebserkrankung in der Schweiz.4 Zudem tragen bis zu rund 25 Prozent der Patientinnen eine Keimbahn-BRCA1/2-Mutation, die mit dem Ansprechen auf die Therapie korreliert, während die Mehrheit der diagnostizierten Frauen mit BRCA-Wildtyp eine schlechtere Prognose und eingeschränkte Therapiemöglichkeiten hat.5,6 Trotz Fortschritten in der Behandlung und Betreuung sterben in der Schweiz noch immer durchschnittlich 500 Frauen pro Jahr.7

Die Zulassung durch die Swissmedic stützt sich auf die Daten der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie ARIEL3, die ergab, dass Rubraca das PFS bei allen untersuchten Patientinnenpopulationen mit Eierstockkrebs signifikant verbesserte.1 ARIEL3 erreichte den primären Endpunkt, die Verlängerung des vom Prüfarzt ermittelten Überlebens im Vergleich zu Placebo bei allen behandelten Patientinnen (Intention-to-Treat oder ITT), unabhängig vom BRCA-Status (median 10,8 Monate gegenüber 5,4 Monaten).1,2 Darüber hinaus wurde auch der wichtige sekundäre Endpunkt, die Verlängerung des PFS durch unabhängige radiologische Begutachtung im Vergleich zu Placebo bei allen behandelten Patientinnen (ITT), unabhängig vom BRCA-Status, erfolgreich erreicht (Median 13,7 Monate vs. 5,4 Monate).2 Das allgemeine Sicherheitsprofil von Rubraca basiert auf Daten von 937 Patientinnen mit Eierstockkrebs, die in klinischen Studien mit Rubraca-Monotherapie behandelt wurden.2