Enstar Group Limited gibt Preis für Barofferte bekannt

HAMILTON, Bermuda, Aug. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited („Enstar“) (Nasdaq: ESGR) hat heute die Höhe der Gegenleistung für die Schuldverschreibungen bekanntgegeben, die Gegenstand der zuvor angekündigten Barofferte (die „Offerte“) für alle mit 4,500 % verzinsten ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 (die „Schuldverschreibungen“) sind.



Die Gegenleistung, die pro 1.000 USD Nennwert der Schuldverschreibungen zu zahlen ist, die im Rahmen des Rückkaufangebots gültig angedient und zum Kauf akzeptiert wurden, wird in der im Kaufangebot vom 16. August 2021 (das „Kaufangebot“) beschriebenen Weise unter Bezugnahme auf den festen Spread über der Rendite auf Basis des Geldkurses des Referenz-US-Schatzpapiers bestimmt, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben und wie von den Dealer Managern (wie unten definiert) um 14:00 Uhr New Yorker Zeit am 20. August 2021 berechnet. Inhaber, deren Schuldverschreibungen im Rahmen der Offerte erworben werden, erhalten außerdem die aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag bis, jedoch nicht einschließlich, zum Abwicklungsdatum für die Offerte, das voraussichtlich der 25. August 2021 sein wird.