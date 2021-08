Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Dax-Erholung dürfte sich fortsetzen Am deutschen Aktienmarkt dürften die Kurse auch am zweiten Handelstag der Woche etwas zulegen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelseröffnung am Dienstag ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 892 …