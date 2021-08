Golding eröffnet Schweizer Niederlassung und gewinnt Beat Frühauf als Head of Switzerland

Golding Capital Partners GmbH, einer der führenden unab­hängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, expandiert in die Schweiz. Leiter des neuen Zürcher Büros ist seit Anfang August Beat Frühauf, der in seiner Position als Managing Director, Head of Switzerland die Betreuung der professionellen Anleger übernimmt. Golding Capital Partners gilt in Deutschland mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 11 Milliarden Euro und über zwanzig Jahren Markterfahrung als einer der renommiertesten Anbieter von Privatmarktanlagen für professionelle Investoren mit Fokus auf Private Debt, Infrastruktur sowie Private Equity. Derzeit wird zusätzlich eine eigene Impact-Investing-Sparte aufgebaut. Künftig können professionelle Schweizer Investoren über die Zürcher Niederlassung von der erwiesenen Expertise für Privatmarktanlagen profitieren. Private Markets erfreuen sich auch in der Schweiz dank attraktiver Renditen und breiter Diversifikation einer steigenden Beliebtheit.

„Mit einer eigenen Repräsentanz in Zürich forcieren wir unser bestehendes Engagement in der Schweiz, weil wir ein enormes Nachfragepotenzial insbesondere im Bereich Infrastruktur und Private Debt sehen. Gerade infolge der erweiterten BVV2-Verordnung möchten viele hiesige Anleger ihre Allokation in Infrastruktur-Assets steigern und breiter diversifizieren – explizit auch auf Ebene des Fondsmanagements. Wir wollen unseren langjährigen Alternatives-Track-Record möglichst vielen professionellen Investoren zugänglich machen und messen dem Schweizer Markt strategisch eine enorme Bedeutung bei“, sagt Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer der Golding Capital Partners GmbH.