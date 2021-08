Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Novavax Aktie Geht die Hausse jetzt richtig los? Kaufsignale zum Wochenstart: Für die Novavax Aktie verlief der NASDAQ-Handel am Montag charttechnisch äußerst erfolgreich. Am Ende standen 251 Dollar zu Buche, ein Plus von 8,7 Prozent und ein Schlusskurs nur 13 Cent unter dem Tageshoch. Verbunden …