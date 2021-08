Die chinesische Regierung will die durch Lockdowns wieder etwas ins Straucheln geratene Wirtschaft notfalls mit neuen Maßnahmen stützen, was zu einer guten Stimmung an der Börse am gestrigen Handelstag führte.

Daraufhin folgende neue Rekordhochs an der Wall Street können den Deutschen Aktienindex allerdings nicht wirklich beflügeln, der in den vergangenen Tagen ein paar Mal die wichtige Unterstützung bei 15.800 Punkten gebrochen hat. Deshalb ist kurzfristig eine abwartende Haltung bei den Anlegern in Frankfurt zu beobachten.

