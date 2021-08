Internationales PwC-Netzwerk gibt Strategie-Update bekannt: PwC Deutschland stellt bis 2024 bis zu 10.000 neue Mitarbeitende ein Frankfurt am Main (ots) - Neue netzwerkweite Strategie "The New Equation" unterstützt Kunden dabei, Vertrauen sicherzustellen und nachhaltige Ergebnisse zu erwirtschaften / Im Rahmen der Strategie wird PwC Deutschland bis 2024 bis zu 10.000 neue Mitarbeitende einstellen und das Kerngeschäft weiter digitalisieren / Auch das internationale PwC-Netzwerk wird in den kommenden Jahren massiv investieren



Das internationale PwC-Netzwerk hat seine neue netzwerkweite Strategie "The New Equation" vorgestellt. Das Netzwerk stellt sich damit auf die grundlegenden globalen Veränderungen durch disruptive Technologien, den Klimawandel, sich verändernde geopolitische Verhältnisse sowie die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 ein. Gleichzeitig rückt PwC damit zwei zentrale Kundenbedürfnisse noch stärker in den Fokus: