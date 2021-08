Jeder Tropfen zählt: Netcetera bedient das Österreichische Rote Kreuz mit der MeinBlut-App

Als das Österreichische Rote Kreuz in Oberösterreich seinen Service für die Blutspende digitalisieren wollte, fand es mit Netcetera einen geeigneten Partner. In mehreren fruchtbaren Gesprächen wurde eine neue ÖRK-App "Mein Blut" konkretisiert. Die App sollte es Spendern nicht nur ermöglichen, zu sehen, wo das nächstgelegene Spendenzentrum ist, sondern auch das medizinische Formular auszufüllen und in Form eines verschlüsselten QR-Codes zu speichern, der dann vom betreuenden Arzt gescannt werden konnte. Eine gewaltige Herausforderung, die Datensicherung und Backend-Anbindung mit der Benutzerfreundlichkeit für die Spender zu verbinden. Nicht für Netcetera.

Das hochqualifizierte Netcetera-Team in Linz (Österreich) und Skopje (Nordmazedonien) machte sich an die Arbeit und trat in den Dialog mit dem Kunden, um sich vorzubereiten. Das Projekt begann Anfang 2020, als aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Meetings nur noch digital stattfinden konnten. Trotz dieser erschwerenden Umstände stellte das Team ein beeindruckendes Produkt zusammen, indem es vorausschauend dachte, Anwendungsfälle sammelte und Bedürfnisse antizipierte. Das UX-Team nutzte Online-Tools für das Brainstorming des App-Designs und die Abbildung der User Journey und erstellte Wireframes in Overflow. Nach der Anmeldung in der App mit 2-Faktor-Authentifizierung gelangt der Nutzer auf ein Dashboard, auf dem er seine Spenderdaten sehen kann und die Optionen hat, den Fragebogen auszufüllen, seinen vorhandenen QR-Code zu überprüfen und seinen nächsten Blutspendetermin zu buchen. Beim Ausfüllen des Fragebogens hat der Nutzer die Möglichkeit, Fragen zu überspringen und sie mit einem Arzt zu besprechen.