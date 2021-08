Seit geraumer Zeit ist die Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns in einem veritablen Korrekturszenario „gefangen“.

Seit geraumer Zeit ist die Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns in einem veritablen Korrekturszenario „gefangen“. Von den letzten Verlaufshochs, die die Aktie im April dieses Jahres bei knapp 16,0 CAD markierte, ist sie mittlerweile deutlich zurückgekommen. Der Versuch im Bereich von 12,0 CAD / 10,0 CAD, einen Boden auszubilden, droht nun zu scheitern. Kurzum: Die Korrektur befindet sich in einer wichtigen Phase.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung (vom 15.06.) hat sich zumindest einiges getan. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die gute Nachricht an dieser Stelle vorweg. Lundin Mining gelang es zuletzt, die Zone 12,5 / 12,0 CAD zu verteidigen und so eine Ausdehnung des Korrekturszenarios zu vermeiden. Allerdings mahnt das nach wie vor zu beobachtende Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren zur Vorsicht. Die jüngsten Versuche auf der Oberseite verpufften bereits im Bereich von 13+ CAD. Die so wichtige Rückeroberung der 14 CAD blieb aus. Kurzum. Die Konsolidierungstendenzen, denen aktuell auch die Industriemetalle ausgesetzt sind, schlagen auf die Aktie durch. Die Luft ist erst einmal raus bei Lundin Mining. Kurzfristig muss die Aktie weiterhin an einem Boden im Bereich von 12,5 / 12,0 CAD arbeiten. Eine erste charttechnische Entspannung würde es bei einer Rückkehr über die 14,0 CAD geben.“

Mittlerweile bietet sich ein deutlich schwächeres Chartbild. Die Aktie tauchte kurz nach unserer Juni-Kommentierung unter die Zone um 12,0 CAD ab. Damit eröffnete sich weiteres Potential auf der Unterseite. Erst mit Erreichen der Marke von 10,0 CAD setzte eine erste Gegenbewegung ein. Eine Rückkehr über die Zone 12,0 CAD blieb dem Wert aber versagt.

In den letzten Wochen versuchte sich Lundin Mining nun daran, im Bereich von 10,0 CAD / 12,0 CAD einen Boden auszubilden. Das Vorhaben könnte aber vor dem Scheitern stehen, denn kürzlich unterschritt die Aktie die Unterstützung von 10,0 CAD. Nur eine rasche und möglichst nachhaltige Rückkehr über die 10,0 CAD würde die Lage entspannen. Sollte es der Aktie nicht gelingen, über die 10,0 CAD zurückzukehren, könnte eine weitere Ausdehnung der Bewegung auf 8,5 CAD drohen.

Die Ende Juli vorgelegten Q2-Daten verpufften wirkungslos, obwohl sie recht robust ausfielen. Lundin Mining konnte den Umsatz im Juni-Quartal 2021 auf 872,3 Mio. US-Dollar steigern; nach 533,3 Mio. US-Dollar in Q2 / 2020. Der Nettogewinn legte deutlich auf 268,4 Mio. US-Dollar zu; nach 48,3 Mio. US-Dollar in Q2 / 2020.