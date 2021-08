Die Wall Street feiert eine Party, weil die Fed indirekt einem baldigen Tapering eine Absage erteilt hat. Also bleibt die extreme Liquiditätzs-Versorgung durch die Fed (und andere Notenbanken) weiter bestehen - und damit

Die Wall Street feiert eine Party, weil die Fed indirekt einem baldigen Tapering eine Absage erteilt hat. Also bleibt die extreme Liquiditätzs-Versorgung durch die Fed (und andere Notenbanken) weiter bestehen - und damit werden die Dinge immer extremer! Denn die Asset-Preise steigen weiter, die Sparenden werden durch die Inflation enteignet, die Altersvorsorge wird immer schwieriger, die Leistbarkeit eines Eigenheims immer unrealistischer etc. Das nicht erfolgende Tapering symbolisiert den gescheiterten Versuch eines auch nur klein-dosierten Ausstiegs aus der extremen Geldpolitik. Also muß das Monster weiter gefüttert werden, weil das Kartenhaus sonst zusammen zu brechen droht. Das sind nun keine echten Märkte mehr, sondern scheinbar risikofreie Zombies..

Das Video "Die Fütterung des Monsters!" sehen Sie hier..