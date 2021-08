Keine Angst vor hohen Kursen!

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, neulich erhielt ich eine E-Mail, die mich aufmerken ließ. Ein Leser schrieb mir, dass er einen meiner Börsenbrief kündigt. Ok, das kommt vor.

neulich erhielt ich eine E-Mail, die mich aufmerken ließ. Ein Leser schrieb mir, dass er einen meiner Börsenbrief kündigt. Ok, das kommt vor. Er begründete dies sogar mit mehr als einer Floskel. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher war aber der Grund, den er nannte.

Eine ungewöhnliche Begründung und eine weitverbreitete Angst

Er schrieb, dass er einen Newsletter von Sven Weisenhaus gelesen hätte, in dem dieser davor gewarnt hat, „zu blauäugig Aktien zu kaufen“. Andere Hinweise in diesem Text deute er so, dass das Ende der Hausse bevorstehe. Also werde er sich danach richten und keine Aktien (mehr) kaufen.