„Wir befinden uns im Jahre 2021 n. Chr. Ganz Afghanistan ist von den Taliban besetzt … Ganz Afghanistan? Nein! Ein von unbeugsamen Tadschiken bevölkertes Tal hört nicht auf, dem Eindringlich Widerstand zu leisten.“ So könnte in Anlehnung an die beliebten Asterix-Geschichten das nächste Kapitel in der nicht endenden Katastrophe am Hindukusch lauten. Der tadschikische Widerstand

Der Beitrag Afghanistan – der Krieg geht weiter erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.