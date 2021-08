Belano Medical AG (WKN: A3H2UW) liefert Medizinische Hautpflege für nupure probaderm

Belano Medical verstärkt die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen AixSwiss

- AixSwiss https://aixswiss.com/ hat auf Basis der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von BELANO medical die Medizinische Hautpflege "probaderm" auf den Markt gebracht https://de.mynupure.com/products/probaderm

- Probaderm ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren und wird auch als ergänzende Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis und anderen Hautkrankheiten oder Ekzemen empfohlen

- Die Zahl von Betroffenen mit Neurodermitis und anderen Hauterkrankungen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen

- Der positive Trend durch neue Partnerschaften hält an

- Belano ist seit 14. Dezember 2020 im Kapitalmarkt mit einer Wandelanleihe, notiert an der FWB, aktiv

Hennigsdorf b. Berlin, 24. August 2021 - Das Biotechnologie-Unternehmen BELANO medical weitet den internationalen Vertrieb der von ihm entwickelten probiotischen und mikrobiotischen Wirkstoffe und Produkte weiter aus. Dazu wurde in dieser Woche die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Handelsunternehmen AixSwiss verstärkt, das auf Basis der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von BELANO medical die Medizinische Hautpflege "probaderm" auf den Markt gebracht hat.

Wirksamkeit des Wirkstoffes in zahlreichen Studien nachgewiesen

Die Medizinische Hautpflege basiert auf einem Wirkstoff, der aus natürlichen Milchsäurebakterien gewonnen wird und das Wachstum gesunder Bakterien auf der Haut stimuliert. Damit werden die körpereigene Hautbarriere und die natürlichen Abwehrkräfte der Menschen gestärkt und Hautkrankheiten vorgebeugt. BELANO medical hat den Wirkstoff in umfangreicher Forschungsarbeit entwickelt und die Wirksamkeit in zahlreichen Studien nachgewiesen. Probaderm ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren und wird auch als ergänzende Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis und anderen Hautkrankheiten oder Ekzemen empfohlen.