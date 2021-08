WIESBADEN (ots) - Deutsche Wirtschaft erholt sich zunehmend von Auswirkungen der

Corona-Pandemie - Wirtschaftsleistung noch 3,3 % unter Vorkrisenniveau



Bruttoinlandsprodukt, 2. Quartal 2021





Seite 2 ► Seite 1 von 5

+1,6 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)+9,8 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)+9,4 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2021 gegenüber dem 1. Quartal2021 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 1,6 % gestiegen. Nachdem dieCorona-Krise zum Jahresbeginn 2021 zu einem erneuten Rückgang derWirtschaftsleistung geführt hatte (nach neuesten Berechnungen -2,0 % im 1.Quartal), erholte sich die deutsche Wirtschaft im 2. Quartal wieder. NachAngaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) fiel der Zuwachs um 0,1Prozentpunkte höher aus als in der Schnellmeldung am 30. Juli 2021 berichtet.Gegenüber dem 4. Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, war dieWirtschaftsleistung noch 3,3 % geringer.Inländische Nachfrage legt kräftig zuBedingt durch die zunehmenden Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurde im2. Quartal 2021 deutlich mehr konsumiert als zu Beginn des Jahres. Die privatenKonsumausgaben waren 3,2 % höher als im 1. Quartal (preis-, saison- undkalenderbereinigt), der Staat erhöhte seine Konsumausgaben um 1,8 %. Es wurdeauch etwas mehr investiert als zu Jahresbeginn: Die Investitionen inAusrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - sind preis-,saison- und kalenderbereinigt, ebenso wie die Bauinvestitionen, um 0,3 %gestiegen.Auch der Handel mit dem Ausland nahm im Vergleich zum 1. Quartal 2021 zu: Im 2.Quartal 2021 wurden preis-, saison- und kalenderbereinigt 0,5 % mehr Waren undDienstleistungen exportiert als im 1. Quartal 2021. Die Importe legten imVorquartalsvergleich mit +2,1 % stärker zu.Bruttowertschöpfung in Dienstleistungsbereichen im Plus, in der Industrie imMinusDie preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im 2.Quartal 2021 um 1,0 %. Dabei zeigte sich bezogen auf die einzelnenWirtschaftsbereiche ein gemischtes Bild: Während die Bruttowertschöpfung in denBereichen Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+3,8 %) und Handel,Verkehr, Gastgewerbe (+1,1 %) deutlich zulegte, stieg sie im Baugewerbegegenüber dem 1. Quartal 2021 nur noch leicht (+0,1 %). Das VerarbeitendeGewerbe hingegen verzeichnete im 2. Quartal 2021 einen Rückgang derBruttowertschöpfung um 1,3 %.Deutlicher Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im Vorjahresvergleich