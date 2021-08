Staatsdefizit im 1. Halbjahr 2021 beträgt 80,9 Milliarden Euro / Corona-Krise führt zu zweithöchstem Defizit in einer ersten Jahreshälfte seit der deutschen Vereinigung

WIESBADEN (ots) - Die Corona-Krise hat nach vorläufigen Berechnungen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) im 1. Halbjahr 2021 zu einem

Finanzierungsdefizit des Staates von 80,9 Milliarden Euro geführt. Gemessen am

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für das 1.

Halbjahr 2021 eine Defizitquote von 4,7 %.



"Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie belasten die Staatsfinanzen

weiterhin stark. Sie haben zum zweithöchsten Defizit in einer ersten

Jahreshälfte seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1991 geführt", sagt Stefan

Hauf, Leiter der Gruppe "Nationaleinkommen, Sektorkonten, Erwerbstätigkeit" im

Statistischen Bundesamt. "Ein höheres Defizit gab es nur im 1. Halbjahr 1995,

als die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden", erläutert

Hauf weiter.







Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die

Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt

(Maastricht-Kriterien). Aus den Ergebnissen für das 1. Halbjahr lassen sich

generell nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen. Dies wird

aktuell noch verstärkt durch die Unsicherheiten bei der Entwicklung der

Corona-Pandemie.



Einnahmen steigen um 3,1 %, Ausgaben um 6,9 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2020



Das Finanzierungsdefizit des Staates ergibt sich aus der Differenz zwischen

Einnahmen in Höhe von 798,3 Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von 879,2

Milliarden Euro. Der im Vergleich zur Steigerung der Einnahmen um 3,1 %

wesentlich stärkere Anstieg der Ausgaben um 6,9 % führte im 1. Halbjahr 2021 zu

einem deutlich höheren Defizit als im 1. Halbjahr 2020 (47,8 Milliarden Euro).



Bund verzeichnet mit 67,0 Milliarden Euro das größte Finanzierungsdefizit



Im 1. Halbjahr 2021 wiesen alle staatlichen Ebenen ein Finanzierungsdefizit auf.

Das größte Defizit ergab sich beim Bund mit 67,0 Milliarden Euro, dieses war

mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum (26,9 Milliarden Euro). Die

Sozialversicherung erzielte ein Minus von 10,2 Milliarden Euro, bei Ländern (3,1

Milliarden Euro) und Gemeinden (0,6 Milliarden Euro) war das Defizit

vergleichsweise gering.



Basiseffekt: Steuereinnahmen und Sozialbeiträge steigen im Vorjahresvergleich



Die Steuereinnahmen, die rund die Hälfte der gesamten Einnahmen des Staates

ausmachen, sind im 1. Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 %

gestiegen, nachdem sie im 1. Halbjahr 2020 um 6,1 % eingebrochen waren. Damit Seite 2 ► Seite 1 von 2



Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des EuropäischenSystems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden dieGrundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den Mitgliedstaaten derEuropäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt(Maastricht-Kriterien). Aus den Ergebnissen für das 1. Halbjahr lassen sichgenerell nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen. Dies wirdaktuell noch verstärkt durch die Unsicherheiten bei der Entwicklung derCorona-Pandemie.Einnahmen steigen um 3,1 %, Ausgaben um 6,9 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2020Das Finanzierungsdefizit des Staates ergibt sich aus der Differenz zwischenEinnahmen in Höhe von 798,3 Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von 879,2Milliarden Euro. Der im Vergleich zur Steigerung der Einnahmen um 3,1 %wesentlich stärkere Anstieg der Ausgaben um 6,9 % führte im 1. Halbjahr 2021 zueinem deutlich höheren Defizit als im 1. Halbjahr 2020 (47,8 Milliarden Euro).Bund verzeichnet mit 67,0 Milliarden Euro das größte FinanzierungsdefizitIm 1. Halbjahr 2021 wiesen alle staatlichen Ebenen ein Finanzierungsdefizit auf.Das größte Defizit ergab sich beim Bund mit 67,0 Milliarden Euro, dieses warmehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum (26,9 Milliarden Euro). DieSozialversicherung erzielte ein Minus von 10,2 Milliarden Euro, bei Ländern (3,1Milliarden Euro) und Gemeinden (0,6 Milliarden Euro) war das Defizitvergleichsweise gering.Basiseffekt: Steuereinnahmen und Sozialbeiträge steigen im VorjahresvergleichDie Steuereinnahmen, die rund die Hälfte der gesamten Einnahmen des Staatesausmachen, sind im 1. Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 %gestiegen, nachdem sie im 1. Halbjahr 2020 um 6,1 % eingebrochen waren. Damit