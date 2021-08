WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2020 wurden bundesweit 44 800 im Ausland erworbene

berufliche Abschlüsse als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig zu einer

in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 5 % mehr Anerkennungen als im Vorjahr

(42 500). Abgenommen hat dagegen die Zahl an Neuanträgen. 2020 wurden 42 000

neue Anträge auf Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses gestellt, das

waren 3 % weniger als im Jahr 2019 (43 100).



Corona überlagert Einfluss des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes auf Anerkennungen





Am 1. März 2020 trat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) in Kraft, das dieEinwanderung von Fachkräften nach Deutschland regelt und beispielsweisebeschleunigte Verfahren bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssenvorsieht. Inwiefern die Corona-Krise einen Anstieg an Neuanträgen aufgrund desFEG verhinderte, lässt sich mit den vorliegenden Zahlen nicht ermitteln. Eindämpfender Corona-Effekt liegt jedoch nahe, da beispielsweise pandemiebedingteEinreisebeschränkungen die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte erschwerten.Zwei Drittel aller Anerkennungen in medizinischen GesundheitsberufenIm Jahr 2020 war mit 29 900 Anerkennungen ein Plus von 8 % im Bereich dermedizinischen Gesundheitsberufe zu verzeichnen. Der starke positive Trend derVorjahre wurde damit deutlich gebremst: 2019 hatte der Anstieg gegenüber demVorjahr noch bei 24 % gelegen, 2018 bei 27 % und 2017 bei 19 %. Auch hier istein Einfluss der Corona-Krise auf die aktuellen Zahlen anzunehmen. Insgesamtwaren im Jahr 2020 erneut zwei Drittel (67 % beziehungsweise 29 900) alleranerkannten Berufsabschlüsse im Bereich der medizinischen Gesundheitsberufe zuverzeichnen (2019: 27 700 beziehungsweise 65 %).Erstmals Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner anerkanntSeit 2020 sind in Deutschland die Ausbildungen in der Gesundheits- undKrankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege zumeinheitlichen Berufsbild der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmannszusammengeführt. Die große Mehrheit der Anerkennungen erfolgte 2020 noch imabzulösenden Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/-in (15 500), allerdingswurden bereits die ersten 800 Anerkennungen im neuen Beruf Pflegefachfrau/-mannregistriert. Die betreffenden ausländischen Fachkräfte sind damit die erstenPersonen, die diese Berufsbezeichnung tragen - noch bevor die erstenAuszubildenden zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann ihre Ausbildungbeenden. In den beiden weiteren auslaufenden Berufen Gesundheits- undKinderkrankenpfleger/-in wurden 400 und im Beruf Altenpfleger/-in noch 100