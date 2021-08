American Manganese ist mit Upcycling von Schwarzmasse aus Elektrofahrzeugbatterien zum Kathodenvorläufer NMC-622 erfolgreich

24. August 2021 - Surrey, British Columbia – American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es dem Unternehmen gelungen ist, Schwarzmasse aus Lithiumionenbatterien unter Einsatz seines RecycLiCo-Verfahrens, das in einem geschlossenen Kreislauf geführt wird, in den Kathodenvorläufer NMC-622 (Nickel-Mangan-Kobaltoxid) upzucyceln. Das Ausgangsmaterial, die sogenannte Schwarzmasse, wurde durch mechanische Zerkleinerung von Lithiumionen-Altbatterien hergestellt. Das Ergebnis ist ein Pulver, das essentielle Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan sowie Kupfer, Aluminium und Graphit enthält. American Manganese hat die Proben aus Schwarzmasse von einem Elektrofahrzeughersteller bezogen und getestet, um damit das RecycLiCo-Verfahren zu demonstrieren und seine Produkte zu validieren.

Labortests mit den Proben aus Schwarzmasse ergaben im Hinblick auf Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt eine Extraktionsleistung von 99 %. Die rückgewonnene Laugungslösung (PLS) wurde anschließend auf das gewünschte Verhältnis von Nickel, Mangan und Kobalt eingestellt, bevor der Kathodenvorläufer NMC-622 direkt mitgefällt wurde. Wie in den Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) zu sehen ist, besitzt das aus dem RecycLiCo-Verfahren entstandene Produkt NMC-622 dieselben hochwertigen technischen Spezifikationen (z.B. Partikelmorphologie, -größe und -verteilung) wie herkömmliche Kathodenvorläufer für Lithiumionenbatterien, die aus neu abgebauten Primärrohstoffen hergestellt werden.

Schwarzmasse aus mechanisch aufbereiteten Elektrofahrzeugbatterien (links); upgecycelter Kathodenvorläufer NMC622 aus Schwarzmasse (rechts)

Abbildung 1 – Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Kathodenvorläufers aus upgecycelter Schwarzmasse aus Lithiumionenbatterien

„RecycLiCo ist eine Lösung für die Gewinnung kritischer Rohstoffe, keine Abfallentsorgung. Bei uns geht es um mehr als nur den Abbau von Abfallstoffen. Wir haben uns auf das Upcycling von Reststoffen aus Kathodenmaterial von Lithiumionenbatterien spezialisiert, um daraus nützliche und hochwertige Produkte herzustellen, und ich bin stolz darauf, den führenden Unternehmen der Branche, welche den potenziellen Nutzen der Einbindung des RecycLiCo-Verfahrens in ihre Anlagen erkannt haben, den Wirkungsgrad unseres Verfahrens zu demonstrieren“, sagt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. „Mit unserem anhaltenden Erfolg beim Upcycling von Schrott aus der Elektrofahrzeugbatterieherstellung und von Schwarzmasse können wir unsere Geschäftsstrategie und auch unser Potenzial für strategische Partner weiter ausbauen.“