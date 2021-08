Exyte übernimmt Critical Process Systems Group und baut Equipment- und Engineering-Services-Geschäft weiter aus

- Voraussichtlicher Abschluss der Transaktion im 4. Quartal 2021

STUTTGART, Deutschland, 24. August 2021 /PRNewswire/ -- Die Exyte Group („Exyte") und Wynnchurch Capital haben heute die 100%ige Übernahme der Critical Process Systems Group („CPS") durch Exyte, einen global führenden Anbieter für die Planung, Entwicklung und Lieferung von Hightech-Anlagen, bekannt gegeben. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird die Übernahme voraussichtlich im 4. Quartal 2021 zum Abschluss kommen.

CPS ist eine Gruppe von Fertigungs- und Engineering-Unternehmen, die 2020 einen Jahresumsatz von 150 Mio. USD erzielte. Mit mehr als 400 Mitarbeiter:innen bietet die Gruppe innovative Produktlösungen für Kunden in der Halbleiter-, Life-Sciences-, Gassystem- und Abwasserindustrie sowie der Verarbeitung hochreiner Chemikalien an. CPS ist vorrangig in Nordamerika tätig, bietet seine Leistungen aber auch in Europa und Asien an.

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: „CPS passt perfekt zu Exyte. Das spezielle Know-how und die technischen Kompetenzen der Mitarbeiter:innen sind äußerst beeindruckend. Wir freuen uns darauf, unser Portfolio im Bereich Services und verfahrenstechnische Komponenten auszubauen. Mit unserer verstärkten globalen Präsenz können wir unser Angebot für Bestands- wie Neukunden in der Halbleiter- und Life-Sciences-Industrie erweitern. Die Übernahme bildet die Basis für weitere strategische Zukäufe."

„Wir freuen uns darauf, Teil von Exyte zu werden", so Dmitry Shashkov, CEO von CPS. „CPS und Exyte sind in denselben Industriesegmenten tätig und teilen dieselben hohen Ansprüche, was fachliches Know-how und Projektabwicklung betrifft. Gemeinsam werden wir die Bedürfnisse unserer Kunden in den USA und weltweit noch besser erfüllen können. Exyte und CPS sind anerkannte Akteure auf dem Markt und wir sind davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, unser Wachstum in dieser neuen Konstellation weiter zu beschleunigen."