+++ MUSTERDEPOTS +++ Stillger überspringt 30%-Rendite-Marke – Friedrich kauft PCC-Anleihe (A2NBFT) – Depotwerte vom 23.08.2021

Markus Stillger

Hans-Jürgen Friedrich

*Kauf von 5.400 Euro nominal der 4,00% PCC-Anleihe 2018/24 (WKN A2NBFT) zum Kurs von 80% (11. August)

**Verkauf der 4.200 Euro nominal der 7,25% Hylea-Anleihe 2017/22 (WKN A19S80) zum Kurs von 18,00% (11.August)

***Bei der 4 Finance erhält das Musterdepot 1% auf 8.000 Euro für die Abstimmung der Prolongation, also 80 Euro als Prämie

Ver-/Kauf-Begründungen von Hans-Jürgen Friedrich:

Kauf der PCC-Anleihe: „Die PCC Anleihen waren überproportional unter Druck geraten, nachdem in der Öffentlichkeit eine von der Bundestagsfraktion „Die Linke“ veröffentlichte „Kleine Anfrage an den Bundestag“ zu mutmaßlichen „Staatshilfen“ für die PCC SE thematisiert wurde. Verunsicherte Anleger verkauften die PCC-Anleihen und die Anleihenkurse stürzten auf ein „Schnäppchenniveau“ ab – bei Tagestiefstwerten von bis 65%. Diese Kurse standen in keiner Relation zur erfolgreichen betriebswirtschaftlichen Entwicklung der PCC und den zuletzt veröffentlichten Quartalsberichten. Die PCC hat sehr schnell auf diese Vorwürfe reagiert, die Fragen souverän beantwortet und die Vorwürfe entschieden von sich gewiesen.“