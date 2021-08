Frankfurt am Main (ots) -



- Dienstleistungssektor ist Treiber, Angebotsengpässe bremsen

Industrieproduktion

- KfW Research senkt deutsche Konjunkturprognose für 2021 auf 3,0% (Vorprognose:

3,5%), für 2022 BIP-Zunahme von 4,2% (4,0%) erwartet

- Eurozonen-Wachstum 2021 bei 4,7% (4,5%), 2022 bei 4,3% (unverändert)



Dank der zeitweise deutlich gesunkenen COVID19-Infektionszahlen hat sich die

deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2021 erholt, das Bruttoinlandsprodukt hat

um 1,6 % zugelegt. Für das laufende dritte Quartal erwartet KfW Research ein

kräftiges Wachstum, das weiterhin vor allem vom Dienstleistungssektor getrieben

wird. Gleichzeitig begrenzen hartnäckige Angebotsengpässe im Produzierenden

Gewerbe die Luft nach oben. Für das Gesamtjahr 2021 revidiert KfW Research daher

die Konjunkturprognose nach unten und rechnet noch mit einem BIP-Wachstum von

3,0 % (Vorprognose 3,5 %, alle Raten preisbereinigt). Neben der

wachstumshemmenden Materialknappheit ergibt sich ein Teil der Abwärtskorrektur

auch aus der routinemäßigen Datenrevision des Statistischen Bundesamts, das

anstatt der ursprünglich veröffentlichten -1,8 % für das erste Quartal 2021

mittlerweile einen BIP-Einbruch in Höhe von -2,0 % errechnet und auch mehrere

Quartale des Vorjahres überarbeitet hat. Für das kommende Jahr ist KfW Research

etwas optimistischer als bisher und erwartet eine Zunahme der

Wirtschaftsleistung um 4,2 % (4,0 %).





"Das Wachstum ist zurück, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel", fasst Dr.Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW zusammen. "Ein großerWachstumsimpuls kommt aus dem Dienstleistungssektor, der auch schwungvoll insSommerquartal gestartet ist. Das Verarbeitende Gewerbe hingegen dürfte erst abdem Jahresende wieder signifikant zum Wachstum beitragen. Bis dahin wird dasmangelnde Angebot an Materialien und Vorprodukten insbesondere dieIndustrieproduktion, aber auch den Bau beschränken." Die aktuellen Engpässeerstrecken sich auf eine Vielzahl von Produkten. Besonders gravierend ist derMangel an Chips bzw. Halbleitern, weshalb die Hersteller von elektrischenAusrüstungen sowie von Kraftwagen und Kraftwagenteilen am stärksten betroffensind. Auch wenn die Knappheiten sich hartnäckiger halten als zunächst erwartet,so sind sie doch ein vorübergehendes Wachstumshemmnis. Die aufgestauten Aufträgedürften sukzessive abgearbeitet werden. Infolgedessen dürfte vor allem dasVerarbeitende Gewerbe dafür sorgen, dass die Quartalswachstumsraten im kommendenJahr deutlich über dem langfristigen Durchschnitt liegen. Hinzu kommt einerheblicher statistischer Überhang aus dem laufenden Jahr, sodass 2022 mit einemWachstum von 4,2 % zu rechnen ist. Das Vorkrisenniveau, gemessen am BIP imvierten Quartal 2019, wird die deutsche Wirtschaft bereits im Herbst deslaufenden Jahres leicht übertreffen.Sorgen für die deutsche Konjunktur bereiten das nachlassende Impftempo und dieAusbreitung der Delta-Variante, wodurch die Infektionszahlen seit Juli wiederschnell und kontinuierlich steigen. Zusätzlicher Infektionsdruck dürfte außerdemnach Ende der Schulferien und aufgrund der Saisonalität im Herbst hinzukommen.Angesichts der Eingrenzbarkeit von Infektionsrisiken mit Masken, Tests und vorallem Impfungen sind pauschale Schließungen, etwa im Handel oder Gastgewerbe,allerdings inzwischen eher unwahrscheinlich. Hoffnung macht außerdem, dasseinige Länder, wie etwa die Niederlande und Spanien, die erste Delta-Welle mitnur geringfügigen Einschränkungen brechen konnten.Im Euroraum ist die Wirtschaft im zweiten Quartal noch etwas schneller gewachsenals in Deutschland. Wachstumslokomotiven waren vor allem die südeuropäischenLänder, wo die Eindämmungsmaßnahmen etwas früher gelockert wurden undAngebotsengpässe in der Industrie eine geringere Rolle spielen. Für den Rest desJahres ist bei den meisten Euro-Ländern von einem ähnlichen Quartalsprofil wiein Deutschland auszugehen, denn durch die gemeinsame Impfstoffbeschaffung sowiedie sehr expansiv ausgerichtete Geldpolitik der EZB wurden ähnlicheGrundvoraussetzungen für die Überwindung der Corona-Krise geschaffen. KfWResearch erwartet für den Euroraum im laufenden Jahr ein Wachstum von 4,7 %,2022 dürfte die Wirtschaft dann um 4,3 % zulegen (Vorprognosen: 4,5 % bzw.ebenfalls 4,3 %).