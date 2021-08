Kann die Deutsche Post-Aktie ihre Rally in naher Zukunft auf 62,50 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Rally bei der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) noch weiter gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Post befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 07. Juli 2021 erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 59,60 EUR. Anschließend konsolidierte der Wert in einer Range zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 56,89 EUR seitwärts. Am 18. August kam es erstmals zu einem Schlusskurs über 59,60 EUR. Anschließend konnte die Aktie diesen Ausbruch nicht direkt bestätigen, aber gestern kam es erneut zu einem Schlusskurs über 59,60 EUR und einem neuen Allzeithoch.