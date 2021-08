3U Holding: Gute Zahlen und Strategien stimmen optimistisch

Laut GSC Research sei die 3U Holding AG derzeit mit ihren Geschäftsfeldern Cloud Computing, Erneuerbare Energien und Onlinehandel unverändert gut für die Zukunft positioniert. Geschäftliche wie auch personelle Veränderungen bestärken hier aus Sicht des Researchhauses den positiven Eindruck, deshalb sieht GSC-Analyst Jens Nielsen erhebliches Wachstumspotenzial und bekräftigt sein „Kaufen“-Rating.

Nach Aussagen von GSC Research bilde bekanntlich neben dem operativen Geschäft auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien einen festen Bestandteil des Geschäftsmodells der 3U Holding AG. In diesem Zusammenhang hatte der Konzern laut GSC Research Ende letzten Jahres Bereiche veräußert, auf die zum ersten Halbjahr 2020 Erlöse von über 4 Mio. Euro entfallen seien. Erwartungsgemäß habe dieses abgegebene Umsatzvolumen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 noch nicht durch das Wachstum der verbliebenen Aktivitäten kompensiert werden können.