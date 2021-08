Mit Discount- und Bonus-Zertifikat auf Hapag-Lloyd können Anleger auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Rendite erzielen.

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ist in ziemlich festen Händen: Die beiden Hauptaktionäre Kühne und CSAV Germany Container Holding halten jeweils 30 Prozent, die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement knapp 14 Prozent, die Staatsfonds von Qatar und Saudi-Arabien 12,3 und 10,2 Prozent – der Streubesitz institutioneller und privater Anleger beträgt damit gerade noch 3,6 Prozent. Die Hapag-Lloyd-Aktie (DE000HLAG475) hat in den letzten elf Monaten von gut 42 Euro auf 230 Euro in der Spitze zulegen können; aktuell werden 195 Euro gezahlt. Wer die Potenziale des Welthandels beimischen möchte, kann es mit Zertifikaten defensiv angehen.

Discount-Zertifikate mit 15 Prozent (Dezember) oder 18 Prozent (März) Puffer