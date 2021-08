Marktanteil von Biopharmazeutika steigt (FOTO)

München (ots) -- 31 Prozent aller Arzneimittel auf dem Markt sind biotechnologisch hergestellt- Zugleich wächst Vertrauen der Deutschen in innovative TherapienDie Bedeutung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln wächst Jahr fürJahr: 45 Prozent aller Arzneimittelzulassungen waren im vergangenen JahrBiopharmazeutika. Ihr Marktanteil am Gesamtpharmamarkt stieg auf 31 Prozent. Invielen Therapiegebieten liegt der Anteil deutlich über diesem Durchschnitt: Sosind in der Immunologie 81 Prozent und in der Onkologie 43 Prozent derArzneimittel biotechnologisch hergestellt. Das sind Ergebnisse des aktuellenBiotech-Reports des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). (1)"Biopharmazeutika nehmen eine immer größere Bedeutung in der Versorgung derPatientinnen und Patienten ein", sagt Manfred Heinzer, Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Zugleich wächst das Vertrauen und somit die Akzeptanz von neuenTherapieansätzen. Eine Amgen-Umfrage zeigt, dass jede:r zweite Deutsche seit derCovid-19-Pandemie spürbar mehr Vertrauen in Arzneimittelinnovationen hat." (2)

Im vergangenen Jahr wurden 25 Biopharmazeutika(https://www.amgen.de/medien/featured-news/515/fakten-ueber-biopharmazeutika/)neu zugelassen, die zweithöchste Zahl an Neuzulassungen überhaupt. Insgesamtsind nun 339 biotechnologisch hergestellte Arzneimittel auf dem deutschen Markt.Auch die Zahl der Wirkstoffe, die sich in der klinischen Forschung befinden oderkurz vor der Zulassung stehen, wuchs im Jahr 2020 um 2,7 Prozent. Die Pipelinegibt einen Ausblick auf die kommenden Jahre und zeigt, dass diePharmaunternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren. (1)In fast allen medizinischen Anwendungsgebieten war im vergangenen Jahr einWachstum zu verzeichnen. Aber nicht nur der Anteil der Biopharmazeutika amGesamtpharmamarkt stieg, sondern auch der Anteil von Biosimilars imbiopharmazeutischen Segment. In der Regel erreichen Biosimilars bereits imersten Jahr nach ihrer Markteinführung Anteile von bis zu 60 Prozent. BeiBiosimilars, die bereits länger auf dem Markt sind, ist der Anteil deutlichhöher. (1) "Das Zusammenspiel von Originalpräparaten und Biosimilars sorgt füreine innovative und zugleich effiziente medizinische Versorgung", so derAmgen-Geschäftsführer. "Die aktuellen Daten zeigen, dass der Markt diesesAngebot gut annimmt. Regulatorische Eingriffe, wie eine automatischeSubstitution in Apotheken, bedarf es nicht."Nicht nur Marktanteil, auch Vertrauen in innovative Therapien wächstDie Berichterstattung im Zuge der Covid-19-Pandemie hat das Interesse an neuen