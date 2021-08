COGITANDA holt Ronan Gerety als Chief Insurance Officer in den Vorstand / Gründungsdirektor von Catlin Europe wird internationale Expansion des Cyber-Risiko-Spezialisten beschleunigen.

Altenahr/Köln (ots) - Die COGITANDA Dataprotect AG, Deutschlands führendes

Unternehmen im Management und der Versicherung von Cyberrisiken, verstärkt ihren

Vorstand und ernennt mit Ronan Gerety zum 1. September 2021 einen Chief

Insurance Officer (CIO). Der 54-Jährige wird sich vom Standort Köln aus vor

allem um das internationale Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Angebote

des Cyber-Risiko-Spezialisten kümmern.



Europageschäft für Catlin aufgebaut





Gerety, dessen Karriere auf dem Londoner Lloyd's Market und beim Gerling Konzernbegann, kommt vom Industrieversicherer Liberty Specialty Markets, wo er seit2018 als General Manager für Deutschland verantwortlich zeichnete. Zuvor hatteer unter anderem als einer der Gründungsdirektoren das Europageschäft desSpezialversicherers Catlin aufgebaut. Im Rahmen seiner Tätigkeit dort hat Geretydie Etablierung von 13 Niederlassungen in neun europäischen Ländern unterstütztund den Ausbau der Beziehungen zu europäischen Maklern und die Weiterentwicklungder Versicherungsprodukte bei Catlin vorangetrieben."Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen im Versicherungsgeschäft undinsbesondere im Management dynamischer internationaler Wachstumsprozesse beiCOGITANDA einbringen zu können", erklärt Gerety. "COGITANDA verfügt über einsehr starkes, erfahrenes Managementteam, beindruckendes Produkt-Know-how undeine einzigartige IT-Plattform. Nun möchten wir diese Assets nutzen, um unserenFußabdruck in Deutschland und Europa nachhaltig zu vergrößern."Jörg Wälder, Gründer und CEO der COGITANDA Group, ergänzt: "Wir freuen uns sehr,dass wir einen international so erfahrenen Versicherungsmanager wie Ronan Geretydafür gewinnen konnten, unsere Expansion voranzutreiben und maßgeblichmitzugestalten. Nachdem wir bereits in Deutschland Qualitäts- undInnovationsführer im Management von Cyberrisiken sind, möchten wir COGITANDA nunauch als europäischen Champion in diesem Marktsegment etablieren."Mittelfristig 10 Prozent Marktanteil im BlickDas 2016 in Kreuzberg (Ahr) gegründete Unternehmen mit weiteren Standorten inKöln, München, Hamburg und Wien konnte sich mit seinem innovativen, auf dreiSäulen beruhenden Geschäftsmodell binnen kurzer Zeit im deutschsprachigen Raumetablieren. COGITANDA bietet seinen Kunden neben der Versicherung vonCyberrisiken auch jede Form von Präventionsdienstleistungen an und managt alleerforderlichen Aktivitäten, wenn ein Schaden eintritt. "Wohl niemand in Europaverfolgt auf diesem Gebiet einen so nahtlos integrierten Ansatz wie wir - dennwir sind überzeugt davon, dass Risikoprävention, Versicherungsschutz und das