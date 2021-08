Deutsche Beteiligungs AG beteiligt sich an der Dantherm Group

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) steigt bei der dänischen Dantherm Group ein. Dantherm verfüge über Tochtergesellschaften in zehn europäischen Ländern und biete Lösungen und Produkte in der Heizungs-, Kühlungs-, Trocknungs-, Lüftungs- und Luftreinigungstechnik an, so das Frankfurter Beteiligungs-Unternehmen am Dienstag. Die Gesellschaft beschäftigt 600 Personen und hat 2020 einen Betrag von 148 Millionen Euro ...