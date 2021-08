Frankfurt am Main (ots) - Neue netzwerkweite Strategie "The New Equation"

unterstützt Kunden dabei, Vertrauen sicherzustellen und nachhaltige Ergebnisse

zu erwirtschaften / Im Rahmen der Strategie wird PwC Deutschland bis 2024 bis zu

10.000 neue Mitarbeitende einstellen und das Kerngeschäft weiter digitalisieren

/ Auch das internationale PwC-Netzwerk wird in den kommenden Jahren massiv

investieren



Das internationale PwC-Netzwerk hat seine neue netzwerkweite Strategie "The New

Equation" vorgestellt. Das Netzwerk stellt sich damit auf die grundlegenden

globalen Veränderungen durch disruptive Technologien, den Klimawandel, sich

verändernde geopolitische Verhältnisse sowie die anhaltenden Auswirkungen von

COVID-19 ein. Gleichzeitig rückt PwC damit zwei zentrale Kundenbedürfnisse noch

stärker in den Fokus:







Berichtswesen erweitern, strenge Compliance-Richtlinien einhalten und deutlich

mehr Stakeholder einbeziehen als noch vor wenigen Jahren.



Zweitens: Nachhaltige Ergebnisse erzielen. In einer Zeit, in der der Wettbewerb

immer intensiver wird und die gesellschaftlichen Erwartungen höher sind denn je,

wird dies für Mandanten immer wichtiger. Unternehmen müssen sich dafür schneller

und umfassender transformieren, um weiterhin für den Kapitalmarkt, Talente und

Kunden attraktiv zu sein.



Da PwC in den eigenen Teams eine einzigartige Vielfalt an Expertisen, Talenten

und Technologie zusammenbringt, können diese Kunden effektiv dabei unterstützen,

Werte für deren Stakeholder zu schaffen.



PwC Deutschland stellt bis 2024 bis zu 10.000 neue Mitarbeitende ein



"Menschen mit unterschiedlichsten Persönlichkeitsfacetten und Erfahrungen helfen

uns dabei, die großen Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. Der Bedarf

unserer Mandanten an Lösungen entlang der neuen Netzwerk-Strategie ist gewaltig.

Deshalb werden wir in den nächsten drei Jahren bis zu 10.000 neue Mitarbeitende

mit ganz unterschiedlichen Hintergründen einstellen", erklärt Dr. Ulrich Störk,

Sprecher der Geschäftsführung von PwC Deutschland. Es gehört seit jeher zur

Unternehmenskultur, Kollaboration immer wieder neu zu denken, die Art und Weise

der Zusammenarbeit laufend zu hinterfragen und zu modernisieren. Daher fördert

PwC Deutschland ganz gezielt Vielfalt und Inklusion - auch aus der Überzeugung

heraus, dadurch für Kunden noch innovativere Lösungen entwickeln zu können. Das

Unternehmen legt bereits seit vielen Jahren ein besonderes Augenmerk auf



