EcoGraf will seine Batteriegraphit Produktion noch "grüner" machen und legt dafür jetzt konkrete Pläne vor.

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) will in seiner neuen australischen Anlage für Batterieanodenmaterialien eine vollständig abfallfreie Betriebsstrategie realisieren. Das Ziel soll sein, 100 % des Ausgangsmaterials durch Produktinnovation und -entwicklung zu verwerten, teilt das Unternehmen in seiner heutigen Meldung mit. Derzeit läuft ein Produktentwicklungsprogramm zur 100-prozentigen Wertschöpfung der Nebenprodukt-Feinstoffströme. Alle Nebenprodukt-Feinstoffe sollen vollständig genutzt und zu höherwertigen industriellen Anwendungsprodukten weiterverarbeitet werden. Eines der in der Entwicklung befindlichen Produkte ist ein grüner Kohlenstoffaufkohlungszusatz für die Stahlindustrie.

Außerdem arbeitet Ecograf an einer technischen Lösung für die Wasseraufbereitung, um das Abwasser von Kwinana-Rockingham zu behandeln und wiederzuverwerten und den Wasserverbrauch um 75 % zu senken. Ebenso wird der bestmögliche Einsatz von erneuerbaren Energien in der Industriezone von Kwinana-Rockingham geprüft. Es wird erwartet, dass der Energiemix in Kwinana Solarenergie und die derzeit im Bau befindlichen Abfallverbrennungsanlagen umfassen wird.