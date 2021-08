Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Lanxess legen zu nach Übernahme-Ankündigung Ein geplanter Zukauf hat den Aktien des Spezialchemiekonzerns Lanxess am Dienstag Auftrieb beschert. Sie zogen im MDax gegen Mittag um 1,3 Prozent auf 58,42 Euro an. Damit setzten sie ihre jüngste Stabilisierung fort. Am Markt wurden die Pläne für …