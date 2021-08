GR Silver Mining veröffentlicht erste Ressourcenschätzung für Plomosas, Aktie leitet Wende ein!

GR Silver Mining meldet die erste Ressourcenschätzung für das Plomosas-Silberprojekt . Dabei steigt die Gesamt-Ressource deutlich, die indicated-Ressource erhöht sich um 176 Prozent. Die Aktie legt kräftig zu.

GR Silver Mining (0,41 CAD | 0,29 Euro; CA36258E1025) meldet endlich die erwartete erste Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt in Mexiko nach dem anerkannten kanadischen Standard NI 43-101. Die Studie wurde vom unabhängigen Gutachter Arseneau Consulting Services erstellt. Als Grundlage dienten insgesamt 80 neue Bohrlöcher, die das Unternehmen seit dem Erwerb der Liegenschaft Anfang 2020 selbst niedergebracht hatte. Hinzu kommen die Daten von weiteren 476 Bohrlöchern, die die Vorbesitzer Grupo Mexico und First Majestic Silver hinterlassen hatten. Kumuliert kommt man so auf eine Datenbasis von stolzen 100.672 Bohrmetern. Sie stammt aus dem Gebiet um die historische Plomosas-Mine sowie die Zone San Juan. Die „Maiden Resource“ umfasst demnach 10,3 Mio. Unzen Silberäquivalent in der höheren Kategorie „indicated“ (angedeutete Ressource) sowie 21 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „inferred“ (vermutete Ressource). Einen Überblick bietet die folgende Tabelle.

GR Silver Mining: Gesamt-Ressource steigt deutlich

Die indicated Ressource von GR Silver Mining besteht insgesamt aus 3,4 Mio. Unzen Silber, 53.000 Unzen Gold, 73 Mio. Pfund Zink und 48 Mio. Die inferred Ressource wiederum setzt sich aus 8,6 Mio. Unzen Silber, 85.000 Unzen Gold, 149 Mio. Pfung Zink sowie 116 Mio. Pfund Blei zusammen. Neben der Ressource für Plomosas verfügt das Unternehmen zudem über eine Ressource in Höhe von 36 Mio. Unzen Silberäquivalent für das benachbarte Projekt San Marcial, mit dem GR Silver einst gestartet war. Mit der Schätzung für Plomosas wurde die Gesamtressource der Firma somit um 29 Prozent in der Kategorie inferred und um 176 Prozent in der Kategorie indicated erhöht.

Aktie mit kräftigen Kursgewinnen, Bohrprogramm läuft!

Vorstandschef und Firmen-Gründer Marcio Fonseca sieht in der ersten Ressourcenschätzung für Plomosas das Ergebnis einer systematischen Arbeit über alle geologische Daten, die in einem 3-D Modell mündeten. Im Zuge der Bohrarbeiten hatte GR Silver verschiedene hochgradige Mineralisierungszonen entdeckt, die nun weiter exploriert werden. Aktuell läuft ein 14.000 Bohrmeter umfassendes Programm. Dazu sind insgesamt sieben Bohrgeräte im Einsatz. Abhängig von der Lage in den Analyselaboren dürfen die Investoren in den kommenden Wochen und Monaten also mit zahlreichen Bohrergebnissen rechnen. Hinzu kommt, dass es auch für San Juan ein Ressourcen-Update geben soll. Die Aktie von GR Silver MIning konnte gestern an der Heimatbörse in Kanada deutlich zulegen, an einigen Handelsplätzen gab es prozentual zweistellige Zugewinne. Im Zuge des Absturzes beim Silberpreis musste auch GR Silver stark leiden und hatte seit Anfang Juni mehr als die Hälfte des Börsenwerts eingebüßt. Diese Übertreibung nach unten könnte nun ihr Ende finden. Seit dem Kurstief am Freitag ging es um rund ein Drittel wieder hoch. Allerdings gibt es noch viel Luft nach oben, wie der Blick auf den Chart verrät. Sollte nun auch der Silberpreis die Wende eingeleitet haben, und danach sieht es durchaus aus, könnte es zusätzliche Rückenwind für das Papier geben.