Geschäftsmodell Aligner im Marktcheck

Düsseldorf (ots) - Transparente Zahnschienen liegen im Trend, aber im

Konfliktfall drohen deutliche Nachteile bei gewerblichen Anbietern



- Webseiten und Geschäftsbedingungen von vier GmbHs geprüft

- Lockangebote und schwer zu durchschauende Firmenkonstruktionen



Ein "perfektes Lächeln" - preiswert, zeitsparend und unkompliziert. Das

versprechen gewerbliche Zahnschienen-Anbieter, die im Internet offensiv für eine

Zahnbegradigung mittels transparenter Kunststoffschienen, sogenannter Aligner,

werben. Im Gegensatz zu niedergelassenen Kieferorthopäd:innen arbeiten diese

Anbieter mit sehr reduziertem persönlichem Kontakt.





Die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben dieWebseiten von vier gewerblichen Aligner-Firmen ausgewertet, um für die oft jungeKundschaft eine bessere Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Die untersuchtenAnbieter DrSmile, PlusDental/Sunshine Smile, SmileDirectClub und Ilovemysmilehaben Niederlassungen in Deutschland, sind Gesellschaften mit beschränkterHaftung (GmbHs) und gehören zu den größten Anbietern auf dem Markt mitnationaler oder sogar internationaler Reichweite.Keine Risiko-Aufklärung und teils irreführende Werbung"Das Geschäftsmodell kann für Kund:innen problematisch werden, wenn dieBehandlung nicht verläuft wie gehofft", fasst Tanja Wolf, Leiterin des ProjektsFaktencheck-Gesundheitswerbung bei der Verbraucherzentrale NRW, die Ergebnisseder Untersuchung zusammen. Denn die Webseiten locken mit günstig erscheinendenMonatsraten, die aber insgesamt meist teurer sind als die Einmalzahlung.Beispiel DrSmile: Bei leichter Zahnkrümmung steigen die Kosten für eineBehandlung, die einmalig 1.790 Euro kosten würde, bei monatlicher Zahlung auf2.376 Euro. Eine Aufklärung über Risiken und Alternativen findet zudem aufkeiner der untersuchten Webseiten statt. Welches Personal die Behandlungüberwacht und wie sie dokumentiert wird, ist ebenfalls unklar. Die Unternehmenwerben darüber hinaus teilweise irreführend mit Schein-Gütesiegeln. So erwecktenTÜV-Siegel bei zwei Anbietern den Eindruck, die Behandlung sei TÜV-geprüft.Dabei bezieht sich das Siegel nur auf die Zertifizierung der Webseite. Reinpositive Vorher-Nachher-Bilder sollen zum Abschluss verführen, und die Firmenunterliegen als GmbH nicht der Standesaufsicht. Das Haftungsvermögen istbegrenzt, zudem gibt es für den Konfliktfall bei drei der vier untersuchtenAngebote keine Möglichkeit zur Anrufung einer Streitschlichtung."Dass alle überprüften Unternehmen zusätzlich versuchen, das Widerrufsrechtauszuschließen, indem sie sich auf Zahnschienen als individuell gefertigteProdukte berufen, ist aus Verbrauchersicht nicht hinnehmbar", erklärt Wolf. Dennes handelt sich hier nicht um einen reinen Kaufvertrag, sondern um einenWerkvertrag, und damit kann das Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen werden.All das kann Verbraucher:innen im Konfliktfall schlechter stellen als würden sieausschließlich bei niedergelassenen Zahnärzt:innen behandelt. "Bei denen kann eszwar ebenfalls zu Problemen kommen", ergänzt Tanja Wolf. "Aber in dertelemedizinischen Begleitung durch die digitalen Anbieter bestehen Lücken imVerbraucherschutz. Aligner-Anbieter müssen deshalb die Transparenz deutlichverbessern und zu medizinischer Aufklärung direkt auf der Webseite verpflichtetwerden. Ebenso sollten die gleichen Werbevorschriften gelten wie für dieZahnärzteschaft."Weiterführende Infos und Links:- Weitere Details rund um den Aligner-Marktcheck finden sich im beigefügtenFaktenpapier.- Der komplette Marktcheck-Bericht ist auf den Webseiten der Projektehttp://www.faktencheck-gesundheitswerbung.de undhttp://www.kostenfalle-zahn.de abrufbar.- Die Untersuchung erfolgte im Rahmen des vom Bundesministerium der Justiz undfür Verbraucherschutz geförderten Projekts "Verbraucherschutz im Markt derdigitalen Gesundheitsinformationen und Individuellen Gesundheitsleistungen".Pressekontakt:Pressestelle Verbraucherzentrale NRWTel. (0211) 38 09-101mailto:presse@verbraucherzentrale.nrwWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121716/5001245OTS: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.