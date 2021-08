Foto: finanzbusiness Fiserv organisiert für Selecta kontaktlose Zahlungen am Automaten Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 11 | 0 | 0 24.08.2021, 11:45 | Nach der Deutschen Bank gewinnt die US-Payment-Plattform damit einen weiteren Kunden in Europa - allein in Deutschland betreibt Selecta rund 11.000 Automaten.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer