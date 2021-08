Tempo der Elektrifizierung stellt mittelständische Automobilzulieferer vor große Herausforderungen (FOTO)

München (ots) -



- Für fast 90% der mittelständischen Zulieferer hat die Umstellung zu

Elektromobilität spürbare Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle

- Viele Zulieferer sind auf die Transformation nicht ausreichend vorbereitet

- Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit ist oberste Priorität auf der

Management-Agenda



Die Studie "Vollbremsung oder Spurwechsel bei voller Fahrt?", für die Roland

Berger Vorstände und Geschäftsführer aus der mittelständischen

Automobilzulieferindustrie befragt hat, zeigt eine Branche im Umbruch:

Geschäftsmodelle müssen schneller als erwartet auf die elektrische

Antriebstechnologie ausgerichtet werden. Die finanziellen Spielräume sind nach

dem Krisenjahr 2020 allerdings vielerorts eingeschränkt. Um die Transformation

dennoch zu bewältigen und die Investitionen in neue Technologien und

Digitalisierung stemmen zu können, sind die Firmen umso mehr gezwungen, die

Effizienz im angestammten Geschäft zu erhöhen.





"Die Automobilzuliefererbranche steht vor großen Herausforderungen. Neben derBewältigung der Auswirkungen der Pandemie, den derzeitigen Lieferengpässen sowiedem geringerem finanziellen Spielraum muss die Wende zur Elektromobilitätschnell vollzogen werden", sagt Thomas Schlick, Partner bei Roland Berger. "Miteiner solch großen Dynamik, getrieben von den verschärften Klimazielen undAnkündigungen der Autohersteller zur zügigen Elektrifizierung der Flotte, habenvor allem im Mittelstand viele Zulieferunternehmen nicht gerechnet."Transformation zur E-Mobilität schneller notwendig als erwartetIhr aktuelles Produktportfolio verschafft vielen mittelständischenAutomobilzulieferern kaum Wachstumschancen. Bereits bis 2030 wird derelektrische Antrieb den reinen Verbrennungsmotor bei den neu zugelassenenFahrzeugen überholen. So geben fast 90% der befragten Unternehmen an, dass dieElektrifizierung spürbare Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle hat. Dies giltnicht nur für Zulieferer im Segment Antriebsstrang, sondern für den Mittelstandder Branche insgesamt. Die fortschreitende Digitalisierung hinsichtlichkünstlicher Intelligenz und Automatisierung nennen 61%. An dritter Stelle stehtdas Autonome Fahren mit 56%.Für jeden zweiten Befragten erfolgt die Umstellung hin zu elektrischenFahrzeugen schneller als erwartet. Im Segment Motor und Antriebsstrang sindsogar fast zwei von drei Teilnehmern überrascht, wie schnell dieElektrifizierung voranschreitet. "Die Transformationsfähigkeit des eigenenAngebots wird für die Zulieferer zur Existenzfrage", so Jan C. Maser, Partnerbei Roland Berger. "Dabei gilt es, den Spurwechsel bei voller Fahrt zu meistern: