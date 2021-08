Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Im Rahmen des STUDIO2RETAIL Projektes haben der Fashion CouncilGermany und die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebeerstmalig 82.000,- EUR an Preisgelder vergeben. Ausgezeichnet wurden kreative,innovative und nachhaltige Konzepte, die Ideen aufzeigten, um einerseits denEinzelhandel während der Berlin Fashion Week im September zu aktivieren undandererseits auf den Wert von Mode aufmerksam zu machen. Die Gewinner:innen sindWILLIAM FAN, MALAIKARAISS, #DAMUR, GREEN FASHION FAIR BERLIN, MANAKAA PROJECT,UNCOMMON MATTERS, BECOME A-WARE, GOOD GARMENT COLLECTIVE, SLOW FRIDAY - FAIRFASHION STORE, LEBENSKLEIDUNG, ESTHER PERBANDT, KONK und AURELIA PAUMELLE.Der Fashion Council Germany(https://www.fashion-council-germany.org/#startpage-de-1) hat gemeinsam mit derBerliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe die STUDIO2RETAIL(https://www.studio2retail.berlin/) Initiative ins Leben gerufen, welche dieBerlin Fashion Week (https://fashion-week-berlin.com/berlin-fashion-week.html)näher an die Endkonsument:innen bringen wird. Berliner Brands mit Shops, sowieAteliers und besondere Einzelhandels-Unternehmen werden unter dem Dach desVorhabens Studio2Retail vereint und zur Berliner Fashion Week aktiviert. NebenKommunikationsmaßnahmen , Brandpräsentationen und einem virtuellen sowiephysischen Shopping Guide wurde im Rahmen der Initiative Preisgeld in Höhe voninsgesamt 82.000,- EUR vom Berliner Senat für Wirtschaft, Energie und Betriebezur Verfügung gestellt, um innovative und nachhaltig ausgerichtete Konzepte zuprämieren. Von 03. bis 10. August durften alle Berliner Modelabels ,Designer:innen , Concept Stores , Einzelhändler:innen und Modeveranstalter:innenFormatvorschläge einreichen. Von den zahlreichen Bewerbungen und NetzwerkRegistrierungen wurden am 12.08.2021 die Gewinner:innen durch eine Jury ausBranchenexpert:innen ausgewählt.Das höchste Preisgeld gewann William Fan (https://www.williamfan.com/) mit16.000,- EUR. Vier Mal 10.000,- EUR gingen an MALAIKARAISS(https://malaikaraiss.com/) , #DAMUR (https://damur.fashion/) , PLATTE.Berlin(http://platte.berlin/) und an die GREEN FASHION FAIR Berlin(https://www.facebook.com/events/3366889413405308) , 6.000,- EUR gewannenManakaa Project (https://manakaaproject.com/) und uncommon matters(https://www.uncommonmatters.com/) und die 7 Preisgelder im Wert von 2.000,- EURgingen an Become A-Ware (https://www.become-a-ware.com/) , Good GarmentCollective (http://goodgarmentcollective.com/) ,slow Friday - fair fashion store (https://slowfriday.de/start/) , Konk