Warum Mindestpreisrichtlinien sowohl für Hersteller als auch für Händler vorteilhaft sein können

Köln/Bonn (ots) - Für großes Aufsehen in der Konsumgüter- und Handelsbranche

sorgte am vergangenen Freitag die Mitteilung, dass die EU-Kommission in ihrem

Entwurf der Vertikal-Leitlinien Markenherstellern mit sogenannten

Mindestpreisrichtlinien ein weiteres Instrument in Aussicht stellt, mit dem

diese neben der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) Einfluss auf die

preisliche Positionierung ihrer Produkte im Handel nehmen können. Ein Kommentar

von Branchenexperte Tim Brzoska, Senior Partner bei Simon-Kucher & Partners:



"Während in vielen Fällen kommunizierte Aktionspreise sehr stark von den

Empfehlungen des Herstellers abweichen, würden die Mindestpreisrichtlinien laut

Randziffer 174 'Einzelhändlern verbieten, Preise unterhalb eines bestimmten, vom

Anbieter festgelegten Betrags zu bewerben'. Solch verbindliche

Mindest-Werbepreise sind in den USA in Form des Minimum Advertised Price (MAP)

schon lange etabliert, sodass sich daraus resultierende Chancen und

Herausforderungen für Markenhersteller prognostizieren lassen.







Für einige Aktions-Eckartikel mit sehr geringen Aktionspreisen und folglich sehrgeringen Margen wird dies vermutlich zu einem Rückgang der Aktionsfrequenz undeinem Preisanstieg führen. Sehr niedrige Verkaufspreise und damit verbundengroße Abweichungen von der UVP wird es mit Einführung des neuen Instrumentswahrscheinlich nicht mehr geben. Dies wird den Wert des Produkts und auch derMarke stärken. Vom Handel geforderte Investitionen des Herstellers in niedrigeAktionspreise, sogenannte temporäre Artikelstützungen, können dann alternativ ingezielte, wertsteigernde Maßnahmen investiert werden, beispielsweise dieAusweitung der Distribution.Von großen Preisanstiegen sollte jedoch nicht ausgegangen werden: Zum einen, daHersteller sonst weniger Aktions-Zeiträume vom Handel bekommen würden, zumanderen, da sonst das Verkaufsvolumen aufgrund von hohen Preissensitivitäten derShopper massiv zurückgehen könnte. Bei Produkten und Kategorien, in denenAktionen maßgeblich für den Gesamt-Umsatz verantwortlich sind, hätten höhereAktionspreise und der damit verbundene starke Volumenrückgang vermutlichnegative Effekte auf die erzielten absoluten Herstellermargen. In jedem Fallwird die Preissetzung für den Hersteller komplexer, muss dieser zukünftig nunnoch genauer über die Änderung des Verkaufsvolumens im Zuge einer Veränderungdes Shopper-Preises Bescheid wissen. Detaillierte Kenntnisse derPreiselastizitäten der Shopper gewinnen nochmals an Wert für die Aktionsplanung.Ob das Markt-Preisniveau gesamthaft nachhaltig stark steigen wird, darfebenfalls bezweifelt werden. Auch nach Einführung von Leitlinien zu einemverbindlichen Mindest-Werbepreis wird der Hersteller weiterhin versuchen, seineWettbewerbsposition gegenüber anderen Marken- und Eigenmarkenherstellern zustärken. Der Preis ist dabei neben dem Produktwert ein wichtiges Mittel. Somitist auch nicht davon auszugehen, dass Markenhersteller viele ihrer Werbeplätzean Eigenmarken verlieren werden.Ob das Instrument der Mindest-Werbepreise einen Einfluss auf die aktuellenPraktiken haben wird, wird maßgeblich von der gesetzlichen Ausgestaltung undeiner strikten Governance durch den Hersteller abhängen. Dies bedingt neben derKontrolle der kommunizierten Preise auch die Einleitung von 'bestrafenden'Maßnahmen für den Handel, sofern dieser Preise unterhalb des MAP bewirbt.Bei erfolgreicher Etablierung des Instruments würden in Summe sowohl Herstellerals auch Händler durch stärkere Marken und größere Profit-Pools profitieren. Undder Shopper würde auf einige wenige Artikeln zwar leicht mehr zahlen, letztlichjedoch weiterhin von dem sehr niedrigen Marktpreisniveau Deutschlandsprofitieren können."Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeitvon Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Lautmehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin,Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- undVertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. DieUnternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 41 Büros weltweitvertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung:Angela Ott (PR/Communications)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: angela.ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/5001268OTS: Simon-Kucher & Partners