Lanxess kauft Microbial Control Geschäfts von IFF

Lanxess meldet einen milliardenschweren Zukauf: Die Kölner erwerben das US-Unternehmen Microbial Control Geschäfts von International Flavors & Fragrances Inc (IFF). „Durch die Akquisition entsteht einer der führenden globalen Anbieter von Bioziden“, so Lanxess am Dienstag. Microbial kommt auf einen Umsatz von 450 Millionen Dollar und ein EBITDA, bereinigt um Sondereffekte, von 100 Millionen Dollar.„Für den ...