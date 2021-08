Inseego führt MiFi M2000 im landesweiten 5G-Netz von Sunrise UPC Schweiz ein

Inseego 5G MiFi M2000 now at Sunrise Switzerland (Photo: Business Wire)

Der MiFi M2000 nutzt das volle Potenzial des 5G-Netzes von Sunrise UPC, indem es Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz und Wi-Fi für bis zu 30 Geräte bietet. Neben 5G bietet er ein Fallback auf modernes 4G-LTE (Cat. 22) für einen zuverlässigen Internetzugang überall im landesweiten Netz von Sunrise UPC. Dank des fortschrittlichen Antennendesigns von Inseego erzeugt der M2000 auch am Rande des Netzes ein starkes Signal und eignet sich daher nicht nur für den Einsatz in Städten, sondern auch entlang von Autobahnen, in Skigebieten, auf Berghütten und an Seeufern sowie an anderen ländlichen Standorten.

«Die Konnektivitätslösungen von Inseego sind weithin für ihre hervorragende Leistung, Sicherheit und Qualität bekannt. Wir freuen uns, unseren Kunden dieses neue 5G-Produkt anbieten zu können», so Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer bei Sunrise UPC. «Geschäfts- und Privatkunden profitieren gleichermassen von schnellerem und zuverlässigerem Internet, Videokonferenzen, Medienstreaming und Dateiübertragungen – nahezu überall.»

«Die wachsende Nachfrage nach den leistungsstarken 5G-Produkten von Inseego ist ein Beweis für die Innovation, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die wir in jede unserer Lösungen einfliessen lassen», so Simon Rayne, Senior Vice President und Managing Director, UK, EMEA, and Asia-Pacific bei Inseego. «Wir sind stolz darauf, dass sich Sunrise UPC für den MiFi M2000 entschieden hat, um seinen Kunden Zugang zum 5G-Netz zu verschaffen und innovative Anwendungen in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Unterhaltung und anderen Branchen zu ermöglichen.»